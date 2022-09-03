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日月潭萬人泳渡嘉年華 游泳錦標賽豔陽下揭序幕

2022/9/3 13:50
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（中央社記者吳哲豪南投3日電）日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，今天率先由日月潭公開水域游泳錦標賽及SUP立槳賽揭開序幕，雖有颱風軒嵐諾攪局，不過比賽開始時豔陽高照，1600多名選手順利完成賽事。

南投縣府發布新聞稿指出，2022日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，率先由第8屆日月潭公開水域游泳錦標賽以及第3屆日月潭SUP立式槳板賽開幕，南投縣副縣長陳正昇參加開幕式，為比賽鳴槍。

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陳正昇致詞時說，先登場的日月潭公開水域游泳錦標賽，是國手選拔的正式賽會，同時也能檢驗嘉年華的防疫措施。看到工作人員熟稔防疫措施，選手及觀眾也主動配合戴口罩，保持社交距離，讓縣府對明天萬人泳渡日月潭活動的防疫工作更具信心，也祈求老天繼續降福，讓明天賽會也有好天氣。

縣府表示，日月潭公開水域游泳錦標賽泳渡菁英組等組別的選手參賽時，配合防疫規定，下水前及上岸後都戴上口罩，比賽結束成績出爐，和國手選拔相關的公開水域菁英競賽組，男子組由卓承齊拿下冠軍，女子組則由鄧羽彣拿下第一名。（編輯：郭諭儒）1110903

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