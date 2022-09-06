全力拚10月通車 楊鎮浯慰勉金門大橋施工團隊

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門大橋烈嶼端人行車及混合車道鋪設作業和主邊橋兩側護欄等工程明天展開，預訂10月中下旬通車。金門縣長楊鎮浯今天慰問人員辛勞，期許在最後關鍵時刻全力衝刺如期通車。

中秋節將到，楊鎮浯上午率副縣長李增財、工務處長許鴻志等人赴金門大橋工區視察並慰問工作人員辛勞。楊鎮浯期許並感謝施工團隊努力不懈完成金門大橋最後一哩路，即將迎來金門大橋通車後更為舒適便利的交通運輸，推進金門地區觀光產業發展有利環境。

連接金門本島與烈嶼鄉的金門大橋已於7月22日完成全橋合攏。施工團隊簡報表示，金門大橋為台灣地區首座極具高風險性及高技術性的長跨距海上特殊公路橋梁，已克服地質、天候、海象及偏遠離島區位等不利條件，在施工團隊努力下即將完工通車。

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施工團隊指出，到8月下旬大橋實際工程進度97.62%，現已完成大金端引橋段和烈嶼端路堤路面瀝青混凝土作業。明天到22日將鋪築烈嶼端人行車及混合車道，同時進行主邊橋兩側護欄、照明工程、植栽景觀及交通工程等施工；在勘驗、驗收後、預訂10月中下旬完工通車。

金門大橋西起烈嶼鄉（小金門）湖埔路，東到金門本島金寧鄉湖下慈湖路，全線5.4公里，其中跨海橋長4.8公里。大橋自民國99年3月行政院核定通過興建後，期間2次更換承包商，預訂10月中下旬通車，歷經12年。（編輯：孫承武）1110906