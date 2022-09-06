田寮月世界熱氣球繫留活動 中秋連假再加碼

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高雄市政府觀光局在田寮月世界舉辦熱氣球繫留體驗活動，8月初開放線上售票即被搶購一空，觀光局6日再宣布，中秋連假3天每天加碼1顆繫留熱氣球供民眾搭乘，即日起開放線上售票。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市觀光局在田寮月世界舉辦熱氣球繫留體驗活動，由於線上預約售票搶購一空，觀光局日前說可視天候狀況釋出現場名額，今天再宣布中秋連假，每天加碼1顆繫留熱氣球供搭乘。

高雄市觀光局推出的「2022高雄愛‧月熱氣球」活動，5日在田寮月世界登場，8月初開放線上售票即被搶購一空。觀光局日前表示，可視天候狀況釋出現場名額，今天發新聞稿宣布，中秋連假將再增加1顆繫留熱氣球。

觀光局告訴中央社記者，中秋連假3天，每天加碼1顆熱氣球，網路售票每場增加80個名額，即日起可至ibon線上售票或全台7-11的ibon機台搶購。

觀光局進一步說明，熱氣球繫留搭乘時間視日出時間調整，上午場約為5時30分至7時30分，下午場為4時至6時，並視當日線上購票報到與天候狀況釋出現場購票搭乘名額。

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田寮月世界5日上午熱氣球首航，遊客順利升空，從更高角度俯瞰月世界，直呼過癮。觀光局表示，今年不只熱氣球繫留體驗，還有迷你熱氣球光影展演秀，現場也設置多處網美打卡點，及融合地景地貌的6公尺高巨大嫦娥兔充氣玩偶等。

交通方面，月世界場域周邊規劃5個活動停車場及隆后宮、義民爺廟2個備用停車場，備用停車場並提供接駁服務。活動會場周邊全線禁止路邊停車，並將視現場車流實施彈性交通管制措施。（編輯：張芷瑄）1110906