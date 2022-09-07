秋節前 金門啟動有條件開放探視社福機構

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）因應防疫，金門社福機構禁止探視已數月，考量實際見面確實更具溫情的傳遞，加以防疫整備逐步到位，趁著縣長楊鎮浯近日秋節慰問行程，社會處宣布即日起有條件開放探視。

楊鎮浯日前在社會處長董燊、金湖鎮長陳文顧陪同下，走訪福田家園、松柏園老人長期照顧中心等機構，除了關心長輩和住民生活及健康狀況，也感謝照顧機構對住民平日的付出及照顧。

楊鎮浯致贈慰問金、團體加菜金，分別由福田家園園長施美珠、松柏園副主任林秋儀代表接受。楊鎮浯提醒社福機構持續強化防疫作為，鼓勵住民施打追加劑第2劑，增強保護力。

董燊表示，金門縣機構防疫規定已禁止探視數月，雖能透過視訊探訪，但實際見面確實更具溫情傳遞。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已長達2年多，在持續演練且經歷社區感染的疫情後，各機構對於疫情應變更臻專業，各項物資整備都相當到位，即日起金門縣長照機構將比照中央疫情指揮中心發布相關規定，有條件開放探視。

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董燊說明，訪客應完成疫苗追加劑達14天以上；未完成者應出具探視當天抗原快篩自費篩檢陰性證明。若有意願探視住民可與機構工作人員進行預約探視，並配合各機構探視規定，共同守護機構住民健康與安全。

此外，衛生局長李錫鑫表示，預估10、11月還有另波疫情高峰，如果不是屬於醫師評估不宜施打的長者或機構住民，仍應立即施打追加劑第2劑，建議民眾仍應持續強化自身保護力，以減少染疫風險與重症率。（編輯：孫承武）1110907