日月光三好幼兒園開幕 陳其邁：市府加快推動公幼

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日月光集團在高雄市楠梓科技產業園區興建日月光三好幼兒園，12日正式開幕。（日月光集團提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）日月光集團投入新台幣上億元資金，興建日月光三好幼兒園今天開幕，高雄市長陳其邁出席表示，隨著園區半導體產業陸續進駐，人口也愈來愈多，市府會加快腳步，擴大推動公幼服務。

日月光三好幼兒園2021年試營運，今年8月申請通過準公共化幼兒園，今天正式開幕，成為楠梓科技產業園區第一所企業附設幼兒園。陳其邁和勞動部政務次長王尚志、日月光半導體執行長吳田玉等人今天出席開幕典禮。

陳其邁表示，園區周邊托育服務，供給遠不及需求，台積電未來也將在楠梓區設廠，隨著半導體產業陸續進駐，人口也愈來愈多，市府也要加快腳步，針對相關法規和公有土地等加以檢討、盤點，進一步擴大推動公共化幼兒園服務。

陳其邁指出，市府也會與企業、民間團體合作，讓教育體系更加完整，讓小朋友受到更好照顧。日月光三好幼兒園軟硬體設備非常傑出，可供國內企業學習借鏡，市府未來也有很多可跟日月光學習合作之處。

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王尚志表示，勞動部為支持企業營造友善家庭職場，鼓勵企業單位申請托兒設施或措施經費補助，企業托兒有助於增加員工幸福感及對公司的向心力，降低流動率，留住優秀人才。

吳田玉說，三好幼兒園是送給員工、送給高雄的禮物，日月光秉持照顧員工、友善托育的初衷，成立可招收300名小朋友的日月光三好幼兒園，並提供上午7時到晚上8時的彈性收托時間，打造友善家庭、工作生活平衡的職場環境。（編輯：謝雅竹）1110912