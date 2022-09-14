金門國家公園活化傳統建築 帶動在地遊憩發展

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門國家公園管理處今天表示，9月成功完成水頭13號等民宿標租案，總計20多年來修復並活化傳統建築共92棟，投入修復經費約新台幣7.5億元，帶動遊憩發展並活絡在地經濟。

金管處發布新聞訊息表示，自1996年開始，針對聚落內無人使用且具歷史文化、保存價值的傳統建築，與所有權人進行協商並取得經營管理權，在不破壞傳統建築樣貌下進行建物修復。

根據金門縣文化局調查，金門傳統建築數千棟；金管處指出，其中1117棟位於國家公園範圍內。

金管處長鄭瑞昌說明，國家公園區範圍內漳泉樣式的傳統閩南聚落及清末民初外出經商僑民所引進的洋樓建築，多數已無人居住且荒蕪頹圮；金管處肩負國家公園保育並提供民眾遊憩的使命，自1996年辦理傳統建築修復及活化利用，20多年來，取得使用權並修復的傳統建築共92棟，修復經費約7.5億元。

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鄭瑞昌表示，金管處持續辦理活化標租作業，今年9月又成功完成「水頭13號」、「水頭118、121號2棟合併標租」的民宿標租案，期望未來經營者能結合當地遊憩環境提供各項服務，以提升整體活化效益。

鄭瑞昌指出，到目前為止，傳統建築修復後，活化標租作為民宿有77棟，其中73棟為閩式建築、4棟為洋樓，約占金門地區民宿數量17%；作為賣店共5棟，當中2棟為閩式建築、3棟為洋樓。標租民宿風格各有不同，有些經營者更結合觀星、賞鳥、水上SUP立槳體驗、在地文化及聚落導覽等特色活動，提供旅客多樣化選擇。（編輯：張雅淨）1110914