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澎湖文化資產豐富 賴峰偉盼永續經營樹立典範

2022/9/14 19:39（9/14 19:41 更新）
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澎湖縣文化局14日舉辦「111年全國古蹟日–澎湖文資防護成果表揚活動」，縣長賴峰偉（前左6）、議長劉陳昭玲（前左5）出席與會。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月14日
澎湖縣文化局14日舉辦「111年全國古蹟日–澎湖文資防護成果表揚活動」，縣長賴峰偉（前左6）、議長劉陳昭玲（前左5）出席與會。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月14日
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（中央社澎湖縣14日電）澎湖縣長賴峰偉今天在全國古蹟日澎湖文資防護成果表揚活動中表示，澎湖文化資產豐富而多元，期許全民投入文化資產保存維護的行列，共同為澎湖文化資產的永續經營樹立新典範。

澎湖文化局響應一年一度古蹟日，今天下午在澎湖生活博物館舉辦「111年全國古蹟日澎湖文資防護成果表揚活動」，賴峰偉、議長劉陳昭玲分別表揚文化資產保存維護與活化再利用有功人士。

賴峰偉表示，澎湖文化資產豐富而多元，公告國定古蹟有8個、縣定古蹟有19個、歷史建築有56個、紀念建築有2個、文化景觀有2個、重要聚落有1個，密度在全國數一數二，期許人人投入文化資產保存維護的行列，共同為澎湖文化資產的永續經營樹立新典範。

劉陳昭玲表示，澎湖開發比台灣早400年，文化底蘊深厚，古蹟比其他縣市多，感謝文化古蹟保存工作者維護古蹟、守護古蹟，讓菊島的文化資產，綿綿不絕，代代留傳。

澎湖文化局表示，「111年全國古蹟日澎湖文資防護成果表揚活動」，接受表揚包括有文資委員、傳統匠師以及建物所有人、管理人等，以彰顯澎湖文化資產活化的成果。（編輯：謝雅竹）1110914

「111年全國古蹟日–澎湖文資防護成果表揚活動」14日在澎湖生活博物館舉行，縣長賴峰偉（中）、議長劉陳昭玲（右3）出席表揚文化資產保存維護與活化再利用有功人士並合影。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月14日
「111年全國古蹟日–澎湖文資防護成果表揚活動」14日在澎湖生活博物館舉行，縣長賴峰偉（中）、議長劉陳昭玲（右3）出席表揚文化資產保存維護與活化再利用有功人士並合影。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月14日
「111年全國古蹟日–澎湖文資防護成果表揚活動」14日舉行，澎湖縣長賴峰偉（左）、議長劉陳昭玲（右2）出席，共同表揚文化資產保存維護與活化再利用有功人士。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月14日
「111年全國古蹟日–澎湖文資防護成果表揚活動」14日舉行，澎湖縣長賴峰偉（左）、議長劉陳昭玲（右2）出席，共同表揚文化資產保存維護與活化再利用有功人士。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月14日
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