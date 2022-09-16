柯志恩提6大教育政見 盼為教師減壓回歸專業

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩今天提出第2波6大教育政見，主打「老師免煩惱、孩子學更好」，盼為教師減輕負擔，回歸教學專業，也能藉此提高教學品質。

柯志恩上午召開「老師免煩惱 孩子學更好」第2波教育政見發表會，國民黨高市議員陳美雅、蔡金晏出席為柯志恩教育政見背書，第2波教育政見以教師權益為主，提出「營養午餐免兼辦」、「資訊教師專業化」、「總務行政專人做」、「代理教師給保障」、「教師行政降節數」、「自英社科減負擔」六大政見。

柯志恩指出，自108課綱上路以來，為配合新課綱施行，國高中各校教師需增加備課科目，為素養課程開發新教案或改變教學方式，以致教學負擔持續加重。且越來越多學校反映教師行政工作過多，教育體制應以「行政」支援「教學」，讓教師回歸教學專業。

針對高雄國中小營養午餐，柯志恩點出3大困難：品質不一、人力不足、招標困難，各校自辦營養午餐來源不同，以致品質與營養分配不同；且各校教師兼辦「午餐執行秘書」，每週只減課2到4節，卻要負責菜餚驗收、經費管理等工作。

此外，由於教育局訂有午餐收費上限，以致招標時常遇到廠商因成本問題要求提高價格困境。她主張「營養午餐」應由市府全面公辦公營，廢除「教師兼辦」。

柯志恩說，依高市現行規定負責資訊維管人力不足，她主張中小學應設「資訊組」統籌教學資安，將現行「資訊教師／執祕」提昇為「資訊組長」，以保障權益。

柯志恩也提到，國小總務處事務組、出納組、文書組至今仍由教師兼任組長，但工作明顯與教師專業無關，以致兼任意願極低，總務處應由專職行政人員擔任，讓教師回歸教學。

針對高中教師兼行政職的情況，柯志恩認為，教育部已針對「國立高級中等學校教師每週教學節數標準」修訂每週基本授課節數調降1節，但高市規定卻未同步修正，應立即修訂讓兼任行政職務專任教師基本授課節數調降1節。

對於高中長期代課老師權益，她認為高市聘期約10.5個月，造成代理教師在暑假期間不僅沒有薪資，也失去職業保障。柯志恩提出給予1年完整聘期與薪資待遇，讓好的老師可以留在高雄，提升教學品質。

由於108課綱在自然科及社會科領域新增課程「探究與實作」，以致老師備課、批改作業時間大幅提升；英文科教師每週基本授課鐘點16節，但除在校備課外還需批改英文作文，配合學校協助推行雙語政策，增加許多工作。因此她將調降這些教師基本授課鐘點節數，讓教師有多的時間備課精緻化或參加進修。（編輯：郭諭儒）1110916