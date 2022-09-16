屏東2里自來水呈黃濁色 水公司：水質安全無虞
2022/9/16 18:09（9/16 18:31 更新）
屏東市前進里與大洲里近4個月以來，民眾打開家中水龍頭，流出帶有土黃色沉澱物的水，經過濾後呈現黃濁色，水經煮沸後則轉變成乳白色，甚至有民眾家中的濾水器濾心每隔1週就要汰換，民眾不滿水質差，16日到自來水公司陳情。中央社記者李卉婷攝 111年9月16日
（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東市前進里及大洲里因家中自來水呈現詭異黃色，民眾不滿水質差，家用濾水器濾心每隔1週就要汰換，今天到水公司陳情；水公司允諾加強洗管作業，檢驗水質安全無虞。
屏東縣議員唐玉琴、屏東市前進里長王泰益與約20名民眾，今天拉白布條到自來水公司抗議，高喊「民生用水、落實保障」，並提出乾淨水源地、管線布置圖、裝設止回閥等3大訴求。
王泰益會中指出，近4個月以來，民眾打開家中水龍頭，流出帶有土黃色沉澱物的水，經過濾後呈現黃濁色，水經煮沸後則轉變成乳白色，甚至有民眾家中的濾水器濾心，每隔1週就要汰換，這根本就是水源出問題。
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台水公司屏東區處副處長李偉立告訴中央社記者，主要為管線改接後供水擾動管線內沉積物所造成，會加強洗管作業，8月24日陸續採驗用戶端直接供水點共21處，並進行147項次水質檢項化驗，均符合飲用水質標準，安全無虞。
李偉立強調，針對用戶訴求將改善，另持續依規定頻率檢測，並配合環保局進行定期抽驗，對於原水及供水水質進行嚴格把關，確保自來水質安全並滿足用戶對於水質期待與要求。（編輯：黃世雅）1110916
屏東市前進里及大洲里多名里民因家中自來水持續混濁、品質差，16日到台水公司外抗議表訴求，台水公司屏東區管理處副處長李偉立（左）出面表示，會加強洗管作業，目前經採檢後，均符合飲用水質標準，安全無虞。中央社記者李卉婷攝 111年9月16日
屏東市前進里及大洲里里民因近期家中自來水總是呈現詭異黃濁顏色，不滿水質差，16日前往水公司外陳情，高喊「民生用水、落實保障」。中央社記者李卉婷攝 111年9月16日
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