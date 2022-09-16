屏東2里自來水呈黃濁色 水公司：水質安全無虞

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屏東市前進里與大洲里近4個月以來，民眾打開家中水龍頭，流出帶有土黃色沉澱物的水，經過濾後呈現黃濁色，水經煮沸後則轉變成乳白色，甚至有民眾家中的濾水器濾心每隔1週就要汰換，民眾不滿水質差，16日到自來水公司陳情。中央社記者李卉婷攝 111年9月16日

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東市前進里及大洲里因家中自來水呈現詭異黃色，民眾不滿水質差，家用濾水器濾心每隔1週就要汰換，今天到水公司陳情；水公司允諾加強洗管作業，檢驗水質安全無虞。

屏東縣議員唐玉琴、屏東市前進里長王泰益與約20名民眾，今天拉白布條到自來水公司抗議，高喊「民生用水、落實保障」，並提出乾淨水源地、管線布置圖、裝設止回閥等3大訴求。

王泰益會中指出，近4個月以來，民眾打開家中水龍頭，流出帶有土黃色沉澱物的水，經過濾後呈現黃濁色，水經煮沸後則轉變成乳白色，甚至有民眾家中的濾水器濾心，每隔1週就要汰換，這根本就是水源出問題。

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台水公司屏東區處副處長李偉立告訴中央社記者，主要為管線改接後供水擾動管線內沉積物所造成，會加強洗管作業，8月24日陸續採驗用戶端直接供水點共21處，並進行147項次水質檢項化驗，均符合飲用水質標準，安全無虞。

李偉立強調，針對用戶訴求將改善，另持續依規定頻率檢測，並配合環保局進行定期抽驗，對於原水及供水水質進行嚴格把關，確保自來水質安全並滿足用戶對於水質期待與要求。（編輯：黃世雅）1110916

屏東市前進里及大洲里多名里民因家中自來水持續混濁、品質差，16日到台水公司外抗議表訴求，台水公司屏東區管理處副處長李偉立（左）出面表示，會加強洗管作業，目前經採檢後，均符合飲用水質標準，安全無虞。中央社記者李卉婷攝 111年9月16日