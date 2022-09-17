客家親子劇「雨馬」前進苗栗 週末接連演出6場次

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客家委員會委託紙風車劇團製作客家親子劇「雨馬」，16日首次到苗栗縣演出，縣府指出，首演即創下3000人觀賞佳績，16日2場座無虛席，晚到的民眾只能席地或站著觀看。（苗栗縣文化觀光局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）客家委員會委託紙風車劇團製作客家親子劇「雨馬」，昨天首次到苗栗縣演出，縣府指出，民眾反應熱烈，週末連續2天還有6場次，將增加座椅數，也歡迎自行攜帶板凳到場觀賞。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫今天透過新聞稿指出，客委會與縣府邀請紙風車劇團於16至18日一連3天在竹南國中海口分校預定地，演出「雨馬」精華版共計8場次，昨天首日安排2場次，下午為客庄學生場，邀請縣內25校客語推廣國小的千名學童齊聚，現場充滿孩童歡笑聲；晚間場次除吸引在地觀眾，更有來自台北、台中、新竹甚至屏東等外縣市家長，特別帶小孩到場觀賞。

林彥甫表示，「雨馬」除在台北、高雄及台中演出外，苗栗是六都以外第一個演出的縣市，首演即創下3000人觀賞佳績，昨天2場座無虛席，晚到的民眾只能席地或站著觀看。

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他說，今、明兩天分別於下午4時、晚間6時及7時30分還有共6場次演出，因採免費進場、自由入座，為讓民眾輕鬆觀看，將機動調整增加觀眾席前方區域及增加座椅數，但也提醒民眾最好攜帶板凳或座墊，以免觀眾「爆棚」方便席地而坐。

文觀局指出，「雨馬」改編自作家小野繪本故事，為客委會委託紙風車全新製作的客家親子劇，精華版經重新編排，全程以客華語交錯，加入更多舞者、客家音樂、火舞、特技及劇場燈光特效，近4層樓高的雨馬超吸睛，為近10年來台灣劇場界最大的行動藝術裝置，自演出以來，獲觀眾熱烈回響，佳評如潮。（編輯：張銘坤）1110917