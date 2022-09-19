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翻新台中舊城區 蔡其昌推大車站計畫

2022/9/19 18:56（9/19 19:21 更新）
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民進黨台中市長參選人蔡其昌（右3）19日到台中市中區與好民文化協會及地方居民進行翻轉台中舊城區計畫座談會，針對台中市舊城區再生進行討論。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月19日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（右3）19日到台中市中區與好民文化協會及地方居民進行翻轉台中舊城區計畫座談會，針對台中市舊城區再生進行討論。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月19日
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（中央社記者蘇木春台中19日電）針對台中市舊城區再生，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，將推動大車站計畫，打造天空廊道、強化都更、媒合閒置空間等作法，將老城區翻新，把台中人老記憶、光榮感找回來。

蔡其昌今天前往台中市中區，與好民文化協會及地方居民進行翻轉台中舊城區計畫座談會，立委黃國書、市議員江肇國與黃守達等人也到場參與。

蔡其昌會中接受媒體聯訪時表示，如何讓中區再生、新裝，是他這次十大建設政見中非常重要的一部分，前台中市長林佳龍在任期間，曾經投入大量的資源，希望將老城區進行翻新。

蔡其昌指出，但現任市長盧秀燕執政這4年來，讓老城區的居民都感覺這裡的發展又停頓了，甚至開始倒退感到很可惜，未來他若擔任市長，一定會延續過去的計畫，甚至加大力道，無論如何都要將老城區加以活化，將台中人老記憶、光榮感找回來。

至於政見細節，蔡其昌說，未來將透過大車站計畫，以台鐵台中站為中心點，將火車站前、站後以及現代、傳統的連結進行串接，未來將跟台鐵局合作，將過去盧秀燕與台鐵局僵持、對立下，無法讓火車站周邊進行整合的問題解決。

對於大車站計畫，蔡其昌說明，第一，將打造天空廊道成為台中市的地標，可以讓大家看到火車站前站、後站的串聯。第二，將強化公辦都更，過去舊城區許多街區都更，這4年來得不到政府的協助，幾乎沒有進度，未來將會成立住都中心協助公辦都更的推動，也鼓勵私人都更。

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第三，將透過與民間力量的結合，擴大媒合的平台，將老城區中許多閒置的空間，透過民間或是政府單位的媒合，讓有創意、有想法、有經營能力的單位進駐，對整個城區的市容、活化都有很大幫助，並解決停車問題。

他說，最後必須要有友善行人的步道，串接老城區重要的道路、景點，將人行道整體優化，並將舊的市政府加以活化，打造成為城市博物館，將這座城市發展的軌跡、人們的生活，記錄在博物館內。（編輯：謝雅竹）1110919

民進黨台中市長參選人蔡其昌（左2）19日出席翻轉台中舊城區計畫座談會，針對台中市舊城區再生，蔡其昌接受媒體聯訪時表示，將推動大車站計畫，把台中人老記憶、光榮感找回來。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月19日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（左2）19日出席翻轉台中舊城區計畫座談會，針對台中市舊城區再生，蔡其昌接受媒體聯訪時表示，將推動大車站計畫，把台中人老記憶、光榮感找回來。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月19日
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