翻新台中舊城區 蔡其昌推大車站計畫
（中央社記者蘇木春台中19日電）針對台中市舊城區再生，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，將推動大車站計畫，打造天空廊道、強化都更、媒合閒置空間等作法，將老城區翻新，把台中人老記憶、光榮感找回來。
蔡其昌今天前往台中市中區，與好民文化協會及地方居民進行翻轉台中舊城區計畫座談會，立委黃國書、市議員江肇國與黃守達等人也到場參與。
蔡其昌會中接受媒體聯訪時表示，如何讓中區再生、新裝，是他這次十大建設政見中非常重要的一部分，前台中市長林佳龍在任期間，曾經投入大量的資源，希望將老城區進行翻新。
蔡其昌指出，但現任市長盧秀燕執政這4年來，讓老城區的居民都感覺這裡的發展又停頓了，甚至開始倒退感到很可惜，未來他若擔任市長，一定會延續過去的計畫，甚至加大力道，無論如何都要將老城區加以活化，將台中人老記憶、光榮感找回來。
至於政見細節，蔡其昌說，未來將透過大車站計畫，以台鐵台中站為中心點，將火車站前、站後以及現代、傳統的連結進行串接，未來將跟台鐵局合作，將過去盧秀燕與台鐵局僵持、對立下，無法讓火車站周邊進行整合的問題解決。
對於大車站計畫，蔡其昌說明，第一，將打造天空廊道成為台中市的地標，可以讓大家看到火車站前站、後站的串聯。第二，將強化公辦都更，過去舊城區許多街區都更，這4年來得不到政府的協助，幾乎沒有進度，未來將會成立住都中心協助公辦都更的推動，也鼓勵私人都更。
第三，將透過與民間力量的結合，擴大媒合的平台，將老城區中許多閒置的空間，透過民間或是政府單位的媒合，讓有創意、有想法、有經營能力的單位進駐，對整個城區的市容、活化都有很大幫助，並解決停車問題。
他說，最後必須要有友善行人的步道，串接老城區重要的道路、景點，將人行道整體優化，並將舊的市政府加以活化，打造成為城市博物館，將這座城市發展的軌跡、人們的生活，記錄在博物館內。（編輯：謝雅竹）1110919
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。