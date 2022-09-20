竹南鎮10月發防疫紓困金 每人1000元

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣竹南鎮公所經鎮民代表會提案通過，10月將發放全鎮8萬7000多名設籍鎮民每人新台幣1000元COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情紓困金。

竹南鎮公所說，疫情造成民生、經濟動盪，鎮代會為提振經濟與民間消費，照顧鎮民生活，提案要求普發紓困金，經衡酌公所自有財源後，將發放每名鎮民1000元現金。

竹南鎮長方進興透過社群網站臉書（Facebook）公告，111年8月16日（含當日）前已設籍竹南鎮民都可領取。

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竹南鎮公所秘書謝文福告訴中央社記者，公所將列冊發放通知單到各家戶，預計10月3日起陸續按不同里別發放，請鎮民依通知單內容，於指定時間、地點，準備好相關證件領取。

謝文福說，早年有民間單位在崎頂地區推開發計畫，捐贈苗栗縣政府及鎮公所相關公共設施道路、污水處理及滯洪池等用地，但案件後來無疾而終；近年佛教團體接手改為宗教園區，因規劃方向不同，向縣府、鎮公所購回先前捐贈公設土地，讓鎮公所多1億餘元進帳，就以這筆財源支應發放防疫紓困金。（編輯：李明宗）1110920