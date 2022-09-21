台南2家養豬場異味濃度超標 市府將依法開罰

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市政府環保局啟動畜牧異味陳情熱區專案調查，柳營區大農里、佳里區子龍廟2家養豬場異味濃度超標，將分別依違反空氣污染防制法處新台幣10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，柳營區大農里養豬場飼養約500頭豬，曾積極改善養豬場異味，但仍屢因異味遭居民陳情，環保局雖積極輔導，業者卻未持續維持改善。

柳營區大農里養豬場不僅未固定清洗畜舍及妥善清除豬糞便，空污防制措施運作頻率、設備維護也有落差，採樣異味濃度達132，相較標準值50有不小差距。

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佳里區子龍廟養豬場飼養約8000頭豬，業者在場內堆肥區堆置大量豬糞，雖加蓋鐵皮，但密閉性不佳；業者僅在上午清洗豬舍，下午和夜間豬糞又累積，造成夜間異味濃度加重。異味濃度74，超出標準。

環保局表示，畜牧異味陳情時間多在夜間，環保局稽查與異味採樣也安排在深夜，以揪出問題製造者；但裁罰只是手段，改善畜牧異味需從源頭做起，做好畜舍清潔、裝設及落實各項防制措施，才能有效降低異味。（編輯：卞金峰）1110921