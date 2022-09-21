更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮
運動

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美智庫：中共2027年前對台動武？專家多不認同
首頁 / 地方

台南2家養豬場異味濃度超標 市府將依法開罰

2022/9/21 11:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市政府環保局啟動畜牧異味陳情熱區專案調查，柳營區大農里、佳里區子龍廟2家養豬場異味濃度超標，將分別依違反空氣污染防制法處新台幣10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，柳營區大農里養豬場飼養約500頭豬，曾積極改善養豬場異味，但仍屢因異味遭居民陳情，環保局雖積極輔導，業者卻未持續維持改善。

柳營區大農里養豬場不僅未固定清洗畜舍及妥善清除豬糞便，空污防制措施運作頻率、設備維護也有落差，採樣異味濃度達132，相較標準值50有不小差距。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

佳里區子龍廟養豬場飼養約8000頭豬，業者在場內堆肥區堆置大量豬糞，雖加蓋鐵皮，但密閉性不佳；業者僅在上午清洗豬舍，下午和夜間豬糞又累積，造成夜間異味濃度加重。異味濃度74，超出標準。

環保局表示，畜牧異味陳情時間多在夜間，環保局稽查與異味採樣也安排在深夜，以揪出問題製造者；但裁罰只是手段，改善畜牧異味需從源頭做起，做好畜舍清潔、裝設及落實各項防制措施，才能有效降低異味。（編輯：卞金峰）1110921

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族