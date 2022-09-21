周江杰聚焦科技產業 盼打造新竹科技博覽館

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民進黨新竹縣長參選人周江杰21日召開竹北政見發表會表示，新竹是全球半導體生產的重要基地，作為全球晶片生產技術的領先者，未來應要有一座國際級的科技博覽館，聚焦全球科技產業，與國際接軌。中央社記者郭宣彣攝 111年9月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天提出，新竹是全球半導體生產的重要基地，未來將新建新竹科技博覽館，藉此聚焦全球科技產業，與國際接軌。

周江杰今天召開竹北政見發表會，他說，新竹是全球半導體生產的重要基地，作為全球晶片生產技術的領先者，當地，應要有一座國際級的科技博覽館，打造「新竹科技博覽館」。

周江杰指出，新竹科技博覽館預計建於台知園區，在館內會展示各項晶片技術，與智慧物聯網相關技術、產品，與淨零排放相關的科技、產品等，未來也會完善博覽館及附近基礎建設，將新竹縣打造成高科技產品的亮相展示中心據點，將全世界的科技人才帶到新竹縣。

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此外，周江杰說，竹北是一座人口快速成長且年輕化的城市，因應日益增加人口的運動和休閒需求，縣府應該整治頭前溪竹北段河岸，打造符合民眾休閒運動需求的河濱公園。

周江杰指出，竹北西區的休閒農業園區，遊客服務中心軟硬體設備老舊不足，園區內道路系統品質不佳、設施規劃不足，未來將改善竹縣內的休閒農業園區基礎建設，完善各項軟硬體設備，方便旅客遊玩。（編輯：郭諭儒）1110921