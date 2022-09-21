北市發112年敬老金擬採悠遊卡靠卡 議員反對

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市政府明年恢復發重陽敬老金，市府規劃以悠遊卡靠卡方式發放，遭質疑不多元，藍綠議員都反對。北市社會局今天表示，明年敬老金發放方式還未確定，但會採滾動式調整。

台北市議會民政委員會審議北市社會局112年度總預算案，議員詢問發重陽敬老禮金行政作業費為何增加，社會局回應，規劃比照以悠遊卡靠卡方式發重陽敬老金，引發議員不滿。

民進黨籍市議員許淑華說，反對僅用悠遊卡靠卡發重陽敬老金，若發放現金，長輩可選舉購買地點等，只用悠遊卡有限制，發放方式應多元化。

國民黨議員王浩表示，北市府已編預算，卻未確定發放方式，僅以悠遊卡靠卡發重陽敬老金，變成為單一方式發放。無黨籍議員陳政忠指出，發重陽敬老金應多元化，只採單一方式恐引疑慮。民眾黨議員林國成也認為發放方式應多元化。

社會局指出，編列重陽敬老金行政作業費預算為新台幣330萬元，過去發敬老金需里長到民眾住家通知，這次希望跳脫過去發放方式，且敬老悠遊卡對卡率達8成多，透過靠卡發放可間接讓長輩外出。

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社會局表示，編列112年重陽敬老金發放行政作業費預算，是評估各發放方案便利性及跳脫傳統人力調查和考量資訊化等，僅為初步規劃，仍依明年實際執行做滾動式調整，目前一般長輩是以敬老悠遊卡靠卡儲值，人瑞親送、中低收低收長者轉帳。

北市府7月13日宣布，112年起將編重陽敬老金預算共6.22億元，維持低收及中低收入戶長輩發1500元、99歲以上人瑞長輩發1萬元，其餘各年齡長輩，視當年預算分配發放金額，預估每人1200元。（編輯：李亨山）1110921