議員反對敬老金綁悠遊卡 柯文哲：行政成本低

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市府預計以悠遊卡靠卡方式發放敬老金，藍綠議員都反對。台北市長柯文哲今天表示，悠遊卡靠卡的行政成本低，並回嗆議員如果沒辦法接受現代化生活，那就滾回石器時代。

台北市議會民政委員會昨天審議北市社會局112年度總預算案，議員詢問發重陽敬老禮金行政作業費為何增加，社會局回應，規劃比照以悠遊卡靠卡方式發重陽敬老金，引發議員不滿。

柯文哲今天出席田園城市國際論壇，被媒體堵訪詢問此事。他表示，因為每名長者都有敬老卡，去超商靠卡就有錢，行政成本較低，如果叫里長包成紅包再發放成本太高，並說「這些議員如果沒辦法接受現代化生活，那就滾回石器時代吧」。

此外，媒體問，怎麼看自家的台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安的博士論文涉抄襲，上節目接受專訪時又激動落淚一事。

柯文哲說，幾乎每個指控高虹安的人現在都在轉移焦點、無人指責最初報導的鏡週刊操作手法、帶風向的人等等，並說高虹安還是比較年輕、受到委屈就會哭，「我是每天被打，比較皮」。（編輯：李亨山）1110922