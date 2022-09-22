更多編輯台推薦新聞：
特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

人類活動氣候變遷夾擊 文明搖籃底格里斯河逐漸枯竭
國際

人類活動氣候變遷夾擊 文明搖籃底格里斯河逐漸枯竭

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

議員反對敬老金綁悠遊卡 柯文哲：行政成本低

2022/9/22 10:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市府預計以悠遊卡靠卡方式發放敬老金，藍綠議員都反對。台北市長柯文哲今天表示，悠遊卡靠卡的行政成本低，並回嗆議員如果沒辦法接受現代化生活，那就滾回石器時代。

台北市議會民政委員會昨天審議北市社會局112年度總預算案，議員詢問發重陽敬老禮金行政作業費為何增加，社會局回應，規劃比照以悠遊卡靠卡方式發重陽敬老金，引發議員不滿。

柯文哲今天出席田園城市國際論壇，被媒體堵訪詢問此事。他表示，因為每名長者都有敬老卡，去超商靠卡就有錢，行政成本較低，如果叫里長包成紅包再發放成本太高，並說「這些議員如果沒辦法接受現代化生活，那就滾回石器時代吧」。

此外，媒體問，怎麼看自家的台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安的博士論文涉抄襲，上節目接受專訪時又激動落淚一事。

柯文哲說，幾乎每個指控高虹安的人現在都在轉移焦點、無人指責最初報導的鏡週刊操作手法、帶風向的人等等，並說高虹安還是比較年輕、受到委屈就會哭，「我是每天被打，比較皮」。（編輯：李亨山）1110922

柯文哲
陳時中路網計畫 柯文哲：要講現有基礎上怎麼改 北市電動公車336輛上路服務 目標2030年全換
高虹安
蘇貞昌率執政團隊 9/25啟動政績說明會 高虹安惹議 黃珊珊：自己台大轉系生沒覺得厲害
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族