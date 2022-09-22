閩南語融入新北幼兒園教保活動 嬤孫感情更濃

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市府教育局今天表示，推動母語教學向下延伸至幼兒園，鼓勵申請閩南語沉浸式融入教保活動課程，學習環境把握幼兒語言黃金時期；聽到孫子說「阿嬤的話」，親子感情更濃厚。

新北市府教育局今天表示，母語是文化保存的基礎，新北市閩客語開課率達100%、原民語開課率也有將近9成，感謝學校和本土語教師的辛勞及付出。

教材方面，教育局表示，以「趣味學習、生活母語」為理念，本土語創意桌遊教材包含閩南語「掠虎精」桌遊卡牌、客家語大富翁桌遊，和原住民族語百寶箱。

教育局新聞稿表示，推動母語教學向下延伸至幼兒園，鼓勵申請閩南語沉浸式及本土語言融入教保活動課程，把握幼兒語言黃金時期。111學年度有28所幼兒園申請，讓幼生在生活中接觸母語。

樹林區大同國小附設幼兒園主任陳馨文表示，幼兒於日常生活中融入閩南語，並運用兒歌唸謠引發興趣，計畫初期幼兒如鴨子聽雷，但隨沉浸式環境，幼兒慢慢開始聽懂並回應，甚至能以閩南語主動提問。

教育局表示，希望家長在家中也和孩子一起說唱母語、玩母語；有家長反映，返鄉時，孩子以閩南語向阿公、阿嬤打招呼，增進祖孫間的情感。孩子在生活中，用閩南語說出「吃飽了」，讓家長非常驚喜。

新莊聯合幼兒園園長汪雅玲表示，在都會區推動本土語言十分困難，園方從幼兒日常生活經驗開始，每週設計主題，配合繪本、字卡、製作教具，逢年過節播放閩南語節慶歌曲，由教保員帶動幼兒及家長一起勇敢開口說閩南語。

教育局說，也會盤整國中、高中本土語師資和研擬教學支援計畫，規劃更多元且豐富課程內容，協助教師掌握教學趨勢。（編輯：張銘坤）1110922