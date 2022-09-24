盧秀燕攜手楊大鋐成立聯合競總 將到台南高雄輔選

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台中市長盧秀燕（前左）與台中市議員參選人楊大鋐（前右）聯合競選總部24日成立，盧秀燕懇請大家支持，讓她與楊大鈜可以為台中市建設繼續打拚。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市長盧秀燕與台中市議員參選人楊大鋐聯合競選總部今天成立，盧秀燕為楊大鈜披掛競選綵帶。她說，這週起會做「縣市長級」輔選，明天將到台南站台，下週則到高雄。

擔任市議員25年的國民黨台中市議員楊正中交棒給兒子楊大鈜，楊大鋐今天在西屯區成立競選總部，盧秀燕、前台中市長胡志強、立委楊瓊瓔及江啟臣等人，都到場加油。盧秀燕為楊大鈜披掛競選綵帶，並拜託鄉親每人至少拉10票以上，讓她與楊大鈜可以為台中市建設繼續打拚。

盧秀燕除了在台中市擔任母雞拉抬同黨市議員參選人，接著還要跨區到台南、高雄助選。對此，她接受媒體聯訪時表示，距離選舉只剩60多天，除了市議員、里長的輔選之前已經啟動，從這週開始她會做「縣市長級」的輔選。

盧秀燕說，明天將到台南幫台南市長參選人謝龍介站台，下週則是到高雄幫高雄市長參選人柯志恩站台，主要是因為今年是九合一選舉，所以大家同心協力來進行輔選工作。

至於是否會跟新北市長侯友宜或台北市長參選人蔣萬安合體？盧秀燕說，因為蔣萬安本來就有輔選安排，她與侯友宜也有幾場活動會一起合體，例如下週輔選柯志恩時，就會與侯友宜合體。

對於民進黨府院黨大咖接連來台中幫綠營助選，盧秀燕表示，市民鄉親就是她的大咖，是她的最佳助選員，就是她的王牌，會跟市民一起合作，打贏台中的未來。

盧秀燕還說，她歡迎總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等好朋友來台中，也要拜託他們來台中，務必要在地消費，促進台中經濟。（編輯：郭諭儒）1110924