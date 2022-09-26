加速眷村土地開發 高市岡山第102期市地重劃動工

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄岡山第102期市地重劃工程今天動土，副市長林欽榮說，這是岡山區繼第87期市地重劃區及捷運岡山路竹延伸線開工後，再次投入重大公共工程，象徵岡山區為北高雄發展重心。

林欽榮及當地民意代表、里長等人出席。林欽榮致詞致詞說，這是縣市合併後，繼第87期市地重劃區，岡山區的第二個公辦重劃區，以及高捷岡山路竹延伸線開工後，再次投入重大公共工程，象徵岡山區為北高雄發展重心。

林欽榮表示，近年大岡山地區周邊發展迅速，岡山正位處路竹科學園區、橋頭科技園區等半導體「S廊帶」重要樞紐，配合楠梓產業園區及橋頭科學園區各產業園區發展，產業量能凝聚成形，將大幅提高就業力，加速城市經濟發展共榮。

高雄市地政局表示，因應產業發展帶來就業機會，新興人口移入，第102期重劃區內土地規劃為大街廓住宅用地，重劃完成後，營造優質居住環境，完善大岡山生活機能。

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依地政局資料，第102期重劃區面積約5.89公頃，原為致遠新村及曉風新村未改建眷村土地，眷戶已搬遷。都市計畫變更後，配置1.66公頃公共設施用地，包括道路用地及1處公園兼兒童遊戲場用地，並提供住宅建築用地4.13公頃。

另重劃區北側區外，還有4米寬計畫道路及12米寬綠地等公共設施尚未開闢，將由市府工務局辦理用地取得及地上物補償作業，設計施工納入重劃工程由重劃工程一併辦理。全案預計民國113年2月完工。（編輯：孫承武）1110926