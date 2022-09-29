屏東粄條文化節 30梯次主題遊程逛客庄

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屏東縣政府29日舉行「屏東粄條文化節」記者會，縣長潘孟安（前左）與廚師一同製作粄條料理，將大把肉燥、魷魚、粄條輪番下鍋，潘孟安手持大鍋鏟，將配料及粄條均勻融合，現場香味四溢。中央社記者李卉婷攝 111年9月29日

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東粄條文化節週末登場，今年以小旅行為核心，規劃30梯次的客家主題遊程，屏東縣政府期待藉由年度客家美食盛宴，帶動周邊產業觀光。

屏東縣政府今天舉行「屏東粄條文化節」記者會，縣長潘孟安與專業廚師一同製作粄條料理，將大把肉燥、魷魚、粄條輪番下鍋，潘孟安手持大鍋鏟，將配料及粄條融合，現場香味四溢，也為10月1日即將在恆春西門三山國王廟前舉行「粄條大燴炒快閃活動」揭開序幕。

潘孟安致詞指出，屏東粄條文化節自民國104年首創至今，超過20萬人次參與，累計共創造逾新台幣5000萬元產值及周邊效益，輔導逾100家次的粄條店家，成功打造出客家面帕粄、閩南粿仔及新住民河粉等粄條三兄弟品牌，培養許多在地店家自創自我品牌及創意料理。

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潘孟安表示，為讓民眾走進店家品嚐屏東客庄好味道，10月至12月推出「屏粄可可鴞遙遊旅」、「左堆古厝Hi粄遊」、「高樹神獅石粄遊」、「老街潮味福粄遊」和「哈克寶石尋寶遊」等5條共30梯次的主題遊程，以580元體驗價，用美食紓解生活壓力，探訪客庄美食文化。

此外，縣府也推出「到店完成任務抽iPhone活動」企劃，透過實際走闖共50家合作店家，完成指定優惠任務並拍照打卡，就有機會可抽到iPhone和飯店住宿券等獎品。（編輯：張芷瑄）1110929