南方澳大橋坍塌工殤紀念碑未設 監委將釐清責任

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋於3年前突然斷裂坍塌，造成6名外籍漁工罹難。監察委員紀惠容今天說，工殤紀念碑至今未設置，她將調查、釐清責任歸屬。

南方澳跨港大橋於民國108年10月1日突然斷裂坍塌，壓垮橋下3艘暫時停泊漁船，造成船上6名外籍漁工罹難。

宜蘭縣漁工職業工會今天在當地舉辦追思會，紀念這6名漁工，紀惠容、蘇澳區漁會總幹事陳春生等人出席。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華說，宜蘭地方檢察署今年8月針對南方澳跨港大橋斷裂坍塌事件偵查終結，檢方認定廠商未按圖施工、監造單位未確實監造、管理單位疏於檢測與管理維護，以過失致死罪嫌，起訴相關人員。

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李麗華認為，這起事故造成6個家庭破碎，再也無法完整，呼籲政府協助家屬向法院提出民事賠償，希望彌補家屬失去至親的哀痛，安慰6名死者在天之靈，也希望有關單位可在案發現場建立工殤紀念碑，提醒相關單位重視勞動安全，打造安全勞動環境。

紀惠容受訪時表示，設立工殤紀念碑納應沒人反對也不難，但至沒有統籌單位，也沒有單位願意負責，到底是中央政府或地方政府要負責，這些都需要釐清，相關部會要共同協商，不是互相推卸責任。（編輯：方沛清）1110930