城博會展示品移探索館挨批 北市：適時更新內容

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（中央社記者劉建邦台北4日電）北市議員吳沛憶指，北市府編列二備金新台幣650萬元把城市博覽會展示品移至台北探索館，內容卻是市長柯文哲擔任旁白影片。北市觀傳局今天說，會適時更新、彈性調整展示內容。

台北市政府8月27日至9月11日在花博公園爭豔館舉辦台北城市博覽會，被議員稱為柯文哲畢業展。民進黨籍北市議員吳沛憶今天發布質詢資料指出，城市博覽會已結束，調資料發現，北市府編列二備金新台幣650萬元，把城博會展示品移至市府大樓台北探索館。

吳沛憶說，展示品內容為機器手臂搭配撥放影片，項目為「台北的未來」，且將作為台北探索館的常設展，但影片內容卻是由柯文哲擔任旁白，探索館是市府介紹台北的窗口，無論下任市長是誰，難以想像柯文哲繼續當旁白狀況。

吳沛憶表示，若下任市長要更換展示內容，等於約2個月就要撤掉展覽，且柯文哲即將卸任，還要撒幣、亂花公帑，認為柯文哲離職後，將透過影片繼續寄生市府。

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北市府觀光傳播局對此回應，為宣導北市府政策與城市行銷，提升民眾了解市府施政理念及現況，針對台北探索館舊有的常設展部分空間及展示內容，會適時更新。

觀傳局指出，這次更新將在台北探索館3樓重新規劃並打造「台北的脈動」沉浸式劇場，並將城市博覽會「台北的未來」影片主題融入劇場，未來也會因應北市府各階段重大政策，彈性調整相關內容，藉此有效行銷台北。（編輯：方沛清）1111004