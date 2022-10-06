台科大新竹校區 周江杰提改設附屬完全中學

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民進黨新竹縣長參選人周江杰（揮手者）6日提出，台灣科技大學新竹校區占地約7公頃，目前仍有閒置空地，若校方沒有明確開發計畫，未來將要求台科大改設附屬完全中學，滿足竹北學子就近入學的需求。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天提出，台灣科技大學新竹校區目前仍有閒置空地，若校方沒有明確開發計畫，未來將要求台科大改設附屬完全中學，滿足竹北學子就近入學的需求。

周江杰向中央社記者表示，台科大新竹校區占地約7公頃，校方在1997年獲新竹縣政府無償提供校地後，先於2015年完成一棟前瞻研發中心，由電子技術研發中心（現為電力與能源技術研發中心）、自動化及控制研究所、晶圓平坦化創新研究中心等研發團隊進駐，開辦高階科技研發碩士學位學程。

周江杰說，後來再興建先進產學中心、國際書院及整體校園公共設施，歷經多次招標、流標，決標後於2020年5月開工，原訂今年8月完工，但施工廠商履約延遲，已終止契約，目前正辦理重新發包作業。

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周江杰指出，竹北市目前公立高中只有國立竹北高中跟新竹縣立六家高中，就近入學的需求日益嚴重，有必要設法在適當區位增設國、高中。

周江杰競選團隊提供新聞資料指出，位於興隆路上的台科大新竹校區，交通方便，台科大若能與地方合作，把校區規劃改為附設兼有國中部、高中部的完全中學，不但可讓需就讀國中、高中的竹北學子能就近入學，也能讓修習台科大教育學程的學生有實習跟畢業後任教的就業機會。（編輯：李錫璋）1111006