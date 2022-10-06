更多編輯台推薦新聞：
次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

下莊、青岐社區獲金卓越獎 金門歷年最優成績

2022/10/6 17:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門縣政府今天表示，金湖鎮下莊社區、烈嶼鄉青岐社區發展協會，參與衛福部111年度社區發展工作金卓越社區選拔，同時獲得優等獎，創下金門縣歷年社區參與中央評鑑最優成績。

副縣長李增財今天在縣務會議中先行表揚，由下莊社區理事長薛逸璞及青岐社區理事長洪長享代表接受表揚。

縣府社會處發布新聞表示，金湖鎮下莊社區、烈嶼鄉青岐社區，近年來，2社區推動各項關懷據點共餐、長照巷弄站、家庭防暴防制等社會福利服務，同時在樂齡、環保、防災、衛生、綠美化等各方面成效卓著；民國108年評鑑為全縣績優社區優等，並代表金門縣參加角逐111年全國績優社區選拔。

社會處長董燊表示，這2個社區同時運用中央及縣府各項補助款，結合其他社會資源辦理各項創新服務，將社區活動中心有效運用成為各示範點，讓居民就近享受服務及參與學習，深受各界肯定。因為成效良好，連續多年獲得中央及縣府各項認證與評鑑獎勵，更成為全台各社區來金必定參訪觀摩的績優社區代表。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

董燊表示，今年度經縣府推薦及輔導2社區參加衛福部選拔，前來評鑑的衛福部長官及委員對離島中的社區能有如此的表現給予高度讚許，成為金門縣社區參與選拔同時都獲得最高獎項優等的歷史佳績（全國績效組最高獎勵優等得獎者只有10個社區），值得民眾同賀。

頒獎時，李增財表示，下莊和青岐社區能獲得金門縣前所未有的最佳成績，十分難能可貴， 感謝鄉鎮公所團隊的努力。（編輯：黃世雅）1111006

董燊
為金門僑鄉注入在地元素 流氓阿德創作主題曲 秋節前 金門啟動有條件開放探視社福機構
李增財
金沙日照開辦 金門一國中學區一日照年底達標 金門青嶼張氏兄弟洋樓修復開工 將多元運用發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族