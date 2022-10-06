下莊、青岐社區獲金卓越獎 金門歷年最優成績

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門縣政府今天表示，金湖鎮下莊社區、烈嶼鄉青岐社區發展協會，參與衛福部111年度社區發展工作金卓越社區選拔，同時獲得優等獎，創下金門縣歷年社區參與中央評鑑最優成績。

副縣長李增財今天在縣務會議中先行表揚，由下莊社區理事長薛逸璞及青岐社區理事長洪長享代表接受表揚。

縣府社會處發布新聞表示，金湖鎮下莊社區、烈嶼鄉青岐社區，近年來，2社區推動各項關懷據點共餐、長照巷弄站、家庭防暴防制等社會福利服務，同時在樂齡、環保、防災、衛生、綠美化等各方面成效卓著；民國108年評鑑為全縣績優社區優等，並代表金門縣參加角逐111年全國績優社區選拔。

社會處長董燊表示，這2個社區同時運用中央及縣府各項補助款，結合其他社會資源辦理各項創新服務，將社區活動中心有效運用成為各示範點，讓居民就近享受服務及參與學習，深受各界肯定。因為成效良好，連續多年獲得中央及縣府各項認證與評鑑獎勵，更成為全台各社區來金必定參訪觀摩的績優社區代表。

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董燊表示，今年度經縣府推薦及輔導2社區參加衛福部選拔，前來評鑑的衛福部長官及委員對離島中的社區能有如此的表現給予高度讚許，成為金門縣社區參與選拔同時都獲得最高獎項優等的歷史佳績（全國績效組最高獎勵優等得獎者只有10個社區），值得民眾同賀。

頒獎時，李增財表示，下莊和青岐社區能獲得金門縣前所未有的最佳成績，十分難能可貴， 感謝鄉鎮公所團隊的努力。（編輯：黃世雅）1111006