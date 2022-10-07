嘉義舊監獄辦囚禁體驗 民眾感受自由可貴

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義監獄今天起辦理囚禁體驗，首度在國定古蹟嘉義舊監獄開放舍房監禁實境體驗；參與活動的莊姓男子表示，被囚禁在狹小的囚房，雖然時間不長，還是深刻感受自由很可貴。

法務部矯正署及矯正署嘉義監獄今天起一連3天在嘉義舊監獄辦理「來嘉囚禁、Fun肆體驗」活動，上午由矯正署長黃俊棠主持開幕；其中舍房監禁實境體驗，有15梯次、共225名體驗名額全部秒殺。

現場10多名體驗被囚禁的民眾，由擔任管理員的民眾喊口令並要求報數進入舍房走廊，參與者開始繃緊神經，一一進入空間狹小的囚房，席地而坐；體驗者表示，這是很特別的體驗，且覺得很有趣，但是實地被關，應該會感覺很痛苦。

遠從高雄來體驗的莊姓男子表示，囚禁體驗立意甚佳，深具教化功能，體驗失去自由的可貴，可以提醒自己千萬不要犯罪，這應該也是主辦單位的初衷，監獄不是為了懲罰，而是為了以後能預防再犯罪。

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10餘年前在嘉義就讀大學的莊姓女子，曾參觀過嘉義舊監獄，對日治時期的舊嘉監留下深刻印象，今天特地帶著弟弟一同體驗，她說，剛剛被「關」起來的氛圍，多少可以體驗一下早期嚴刑峻罰的可怕，而現代的監所設備比較人性化，並以教化取向。

嘉義監獄典獄長吳永杉指出，現場除了舍房監禁實境體驗區，還展出雲嘉南地區矯正機關受刑人的瓷器彩繪、陶藝及漆器等作品，另有首次亮相的木雕特展，以及收藏多年的春仔花傳統技藝、創意模型、紙雕等收容人藝文教化作品。現場也有販售深受民眾喜愛的雲嘉南地區矯正機關自營作業產品。（編輯：郭諭儒）1111007