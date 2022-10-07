新北平溪打造不老長智村 失智照護據點示範區

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市65歲以上長者近66萬人，罹患失智症者推估有4萬6000人，新北市政府特別在全國人口老化程度最高的平溪區打造「不老長智村」，希望作為失智照護據點示範區。

新北市長侯友宜今天出席平溪「不老長智村」成果發表記者會，期許結合市府團隊、里長、社區商家等力量，陪伴並關懷長輩，建構高齡安居環境。

侯友宜表示，平溪區是全國老化程度最高的社區，市府團隊為此建置不老長智村，透過社區衛生所結合在地商圈、鄰里、發展協會等形成友善互助網絡，大家攜手照顧平溪的失智長輩們，並運用智慧科技輔助失智照護，為長輩打造友善的生活環境及空間。

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他表示，期許善用新北市的失智照顧據點，提升市民對失智的了解，從日常生活中關心及照顧長輩，讓長輩們在新北市安居樂業。

衛生局表示，未來將持續透過公私協力方式，輔以失智友善計畫，透過失智友善訓練、宣導、工作坊等活動，連結社區中商家、郵局、寺廟、醫療院所等各場域組織及鄰里成為共同守護力量，打造失智症者安心生活的熟悉環境；推動科技照護，減少城鄉差距，用心守護新北市長者於社區中安老。（編輯：方沛清）1111007