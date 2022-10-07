朱銘「紳士」重返基隆國門 林右昌盼藝術教育扎根

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（中央社記者高華謙基隆7日電）知名藝術家朱銘雕塑作品「紳士」今天在基隆國門廣場開展，基隆市長林右昌說，期待未來還能有類似合作；另推出基隆市國中小等1年內可暢遊朱銘美術館，希望藝術教育向下扎根。

根據朱銘美術館官網，以銅鑄打造的「人間系列—紳士」由18個等高男性人物組成，彼此錯落排列，各自朝不同方向撐雨傘或拖行李；他們身著筆挺西裝，沒有過多的面部特徵，但藝術家在黑白為主的色調中，以藍色點綴在人物領帶、圍巾及領結等細節處，在裝扮與配件安排中透露出城市生活面貌，也體現朱銘對人間形象的細微觀察。

今年6月城市博覽會期間，這件作品在國門廣場展出受到好評，經基隆市府爭取，今天回歸國門廣場。林右昌和朱銘美術館館長賴素鈴、民進黨籍立法委員蔡適應、基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯等人以持傘、拉行李箱合照揭開序幕。

林右昌表示，透過今年城市博覽會，實踐「整個城市，都是展演空間」理念獲得迴響，藉「紳士」再次展出，期待未來在基隆其他空間都能有類似合作。這次更推出基隆市國中小及幼兒園師生1年之內，可不限次數免費暢遊朱銘美術館計畫，希望讓藝術教育向下扎根，把整個基隆當成城市博物館、美術館。

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曾姿雯說，今天開展後剛好接續國慶連假，由陽明海運文化基金會主辦的2022好港生活節將於8日與9日兩天展開，好港生活節活動豐富，有港邊音樂、文化走讀與講座，更有熱鬧右美味的好港市集，從陽明海洋文化藝術館前廣場延伸至國門廣場，超過30個攤位共襄盛舉。

曾姿雯表示，即日起只要到「基隆市政府觀光及城市行銷處FB粉專」按讚，在指定貼文留言「歡迎 #紳士回歸」，上傳與「紳士作品」的合照，前100名即能獲得「基隆電子旅遊套票50元折價代碼」，只要到「北北基好玩卡官網」購買指定基隆旅遊套票，就享50元折價優惠。（編輯：方沛清）1111007