更多編輯台推薦新聞：
諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量
文化

諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

設計介入生活 高市攜手計程車隊改造車身

2022/10/7 21:15（10/7 22:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
響應台灣設計展，高雄市政府攜手台灣大車隊，以設計美學改造全新車頂燈與車身設計，7日發表新車款，展現設計介入生活的無限可能。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月7日
響應台灣設計展，高雄市政府攜手台灣大車隊，以設計美學改造全新車頂燈與車身設計，7日發表新車款，展現設計介入生活的無限可能。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央記者曾以寧高雄7日電）響應台灣設計展，高市府攜手台灣大車隊，以設計美學改造全新車頂燈與車身設計，今天高雄市副市長史哲與55688集團執行長林念臻共同發表新車款，展現設計介入生活的無限可能。

高雄市政府文化局資料指出，車燈改造由南台科大創新產品設計系教授王文雄，及天晴設計事務所設計總監易瑋勝共同操刀，保留55688經典字樣，以充滿未來感的斜面造型調整，在色彩計畫則以計程車黃及黑色作對比，讓車燈在日夜有不同風格展現。

車身包裝則由55688視覺設計師林美君及邀請在地設計師尤洞豆設計2個款式，一款以閃電造型給人活潑、飽含速度感的氛圍，象徵提供消費者有溫度又快如閃電的生活媒合服務，另一款則運用「設計中島」主視覺進行改裝。

新車款今天以雁形車隊在台灣設計展主展場「設計中島」氣勢登場，由史哲和55688集團台灣大車隊執行長林念臻共同宣布新車款正式上路，為設計展添加吸睛亮點。

高雄市長陳其邁透過新聞稿表示，2022台灣設計展在高雄，設計面向更不只展現在主展區設計中島內，這次與台灣大車隊合作，結合設計團隊展現美學創意，打造城市移動美學新境界，透過計程車這項交通載具、用「移動的設計」走入城市巷弄，並從高雄出發，擴散設計能量到全台灣，帶來更多美好想像。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

史哲說，設計介入生活的各種面向，是近年設計界的關注趨勢，「設計力」展現已成為城市轉變的契機，這一次設計展市府從結婚背板改造到市場，都是設計介入生活、翻轉城市美學的案例；若計程車隊改造受好評，有機會在全國的台灣大車隊都能看到新設計，真正達成本次設計展主軸「台灣設計設計台灣」。

林念臻指出，這次車身設計發表，從車頂燈到形象車身，運用簡潔俐落線條，展現車隊勇於跳出框架且專注創新的態度，這次與市府、設計團隊合作，將年輕時髦視覺元素融入日常，盼帶給消費者全新生活風格體驗。（編輯：郭諭儒）1111007

響應台灣設計展，高雄市政府攜手台灣大車隊，以設計美學改造全新車頂燈與車身設計，7日發表2款新車款，一款以閃電造型（右）給人活潑、飽含速度感的氛圍，另一款則運用「設計中島」主視覺（左）進行改裝。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月7日
響應台灣設計展，高雄市政府攜手台灣大車隊，以設計美學改造全新車頂燈與車身設計，7日發表2款新車款，一款以閃電造型（右）給人活潑、飽含速度感的氛圍，另一款則運用「設計中島」主視覺（左）進行改裝。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月7日
史哲
「設計中島」首日湧10萬人次 享受高雄獨有白晝之月 全台首棟古蹟共存住宅 左營舊城再現風華
林念臻
計程車駕駛暖心協會 4個月援助38個案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族