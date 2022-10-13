民調指建物外觀舊髒不及格 議員：北市府失職

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市研考會公布整體城市美感民意調查，市民認為建築物外觀老舊髒污不及格，與上次民調相同。藍綠北市議員今天指出，北市府已知市民認為不及格原因，卻未協助改善是失職。

台北市政府研究發展考核委員會公布8月民意調查，針對整體城市美感結果，認為及格有6成9、不及格有2成6；及格主因是整體市容環境整潔等，不及格為建築物外觀老舊髒污，其中不及格與3月民調相同。

針對研考會民調，民進黨台北市議員許家蓓接受媒體訪問表示，市民認為北市府推動城市美感是勉強及格，不及格原因也顯示台北市長柯文哲任內未改善老屋問題，僅在去年底設城市美學專案辦公室，但辦公室只運作至今年底。

許家蓓指出，民調顯示3月數據比8月高，代表北市府城市美學專案辦公室推動政策，讓市民無感，且辦公室將解散，卻公布民調提及受訪6成9市民認為及格，根本是交差了事。

國民黨台北市議員王欣儀說，研考會公布民調顯示城市美感僅勉強及格，卻發新聞資料提及有6成9市民認為及格，是刻意替市府宣傳。

王欣儀表示，研考會先前民調顯示，市民也認為建築物外觀老舊髒污是不及格原因，至今資料一樣，市府已掌握不及格原因及問題，卻未協助改善，還發新聞資料宣傳，很丟臉。

對此，研考會指出，此次民調詢問市民對整體或住家附近景觀的各項滿意度，在街道景觀整潔、綠美化、公共建築外觀設計為高度滿意，但對民間建築物外觀整潔滿意度較低。

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民調是在8月29日至9月2日晚間進行，以台北市住宅電話訪問18歲以上台北市民，共1115人，在95%信心水準，抽樣誤差為正負2.93%。

台北市政府發言人陳智菡接受媒體電訪表示，北市都市發展局針對外牆維修、老屋拉皮等各項維修補助等政策都有持續進行；至於市民認為不及格原因會檢討、加強，而城市美學專案辦公室屬任務編組，隨柯文哲卸任後就解散。（編輯：戴光育）1111013