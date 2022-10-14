柯志恩提高雄增設高鐵站 陳其邁：區域發展要重來

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高雄市長陳其邁（前右3）14日出席台39線建設說明會，會前接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 111年10月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩日前說高鐵南延若能在高雄多設一站，能為南高雄帶來人潮；高雄市長陳其邁今天表示，這在2010年就已定案，若重啟，整體區域與交通發展都要重來。

柯志恩12日在前鎮區廟口開講，談及南高雄人口流失嚴重，應該要有大建設，如高鐵南延能從高雄小港到屏東潮州，就能為南高雄帶來人潮，雖路線經費高，但最具前瞻性和發展潛力。

柯志恩表示，「中央欠南高雄一個高鐵站」，台北就有台北、南港、板橋高鐵站，帶動商圈繁榮；過去在高鐵延伸屏東4個路線選項中，就有2個是通過南高雄的，其中小港潮州線對於帶動南高雄最具有前瞻性，且對經濟發展具有潛力，南高雄要振興真的需要一個高鐵站。

陳其邁今天會同交通部公路總局說明台39縣、高鐵橋下道路新建案，會前接受媒體聯訪被問及此事說，這在2010年國民黨執政，由毛治國擔任交通部長、葉匡時擔任次長時，就已經定案。

陳其邁說，若現在又要重啟，過去鐵路地下化長達15年的交通黑暗期，和高雄整體區域與交通發展，都要重新再來一次，且重新提案需對高雄、屏東，甚至整體台灣區域發展，來做整體考量。（編輯：謝雅竹）1111014