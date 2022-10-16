彰化縣府與漁會簽備忘錄 遇海洋油污染合力應變
2022/10/16 13:18
（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化縣政府今天在伸港鄉辦理淨海活動，眾人合力清除800公斤垃圾；另外，縣府也與彰化區漁會簽署海洋油污染應變合作備忘錄，將由漁會媒合船舶支援海上應變、縣府支援設備。
伸港溼地被稱為「招潮蟹及水鳥故鄉」，彰化縣政府今天在此辦理「彰化有愛，海廢不在」海洋環境教育宣導暨淨海活動，彰化縣長王惠美、彰化區漁會理事長林明壽等人出席，眾人合力清除500公斤一般垃圾、300公斤資源回收物，盼讓彰化海岸線永保好風光。
彰化縣政府也與彰化區漁會簽署「彰化縣海洋油污染緊急應變支援合作協議備忘錄」，針對彰化縣海域若發生海洋油污染事件，由區漁會協助媒合船舶支援海上應變，縣府則支援應變資材及設備，並監督污染者改善，盼油污染災害發生時，共同降低生態及漁業損失。
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王惠美致詞表示，海洋廢棄物不少是寶特瓶、保麗龍等塑膠類，彰化約有61公里海岸線，其中37公里分別由21個單位認養且不定期維護淨灘，其餘尚無認養區段，縣府會持續媒合，也特別感謝漁會與漁民、蚵農成立「環保艦隊」，出海時協助清除海漂垃圾，目前已有約250船、車共同守護海洋，清除近3000公斤海漂垃圾。
縣府環保局表示，結合社區鄉親及機關團體共同響應環境教育暨淨海活動，透過互動攤位及海廢清除動靜結合，讓淨海不只是撿垃圾勞動，更讓大家了解垃圾種類與數量，釐清垃圾來源並減少產生，其中海洋2大頭號殺手為免洗餐具及塑膠垃圾，都很難分解。（編輯：黃世雅）1111016
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