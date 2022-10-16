做一個踏實台灣人 時力嘉市議員參選人棄美國籍

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（中央社記者姜宜菁嘉義市16日電）時代力量嘉義市西區議員參選人王浩今天舉行競選總部茶會，他在茶會上出示已註銷的美國護照，並表示要做一個踏實的台灣人，和台灣共存亡，放棄美國國籍不是犧牲，是決心，勇敢把決定做出來。

時代力量在九合一選舉中，僅提名王浩為嘉義市西區議員參選人；黨內評估，嘉義市西區議員應選13席次，此次有22人登記，第3勢力有機會突圍。

王浩今天舉辦競選總部茶會，立委王婉諭、時代力量秘書長白卿芬等人一同舉槌敲下「黑金派系」4個大字，象徵力求打破現況，還給市民乾淨透明的市政。

33歲王浩接受媒體聯訪時表示，他出生於美國，3歲後回到台灣求學，並服完替代役。

王浩說，今年2月俄烏戰爭開打，意識到必須要和台灣共存亡、跟國家人民站一起，馬上向美國在台協會預約要申請放棄美國籍，要做一個踏實的台灣人。

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王浩指出，儘管過程中感受到美國在台協會人員一再要他想清楚，因為一旦確認放棄就不可恢復，並且提出要支付2350美元的手續費（折合新台幣約6萬多元），但他仍不改其志。

王浩也表示，作為國家國民是希望跟大家站一起，放棄美國籍不是犧牲，是決心，要讓大家知道從政的人，不會隱晦身分，會勇敢把該做的決定做出來；更期盼選民提供一個藍綠以外的可能，讓他進入市議會為民服務。（編輯：陳仁華）1111016