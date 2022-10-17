南市府媒合資源 採購香焦捐社福機構

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市開基玉皇宮與南瀛農產國際行銷公司合作，以市價向農民採購500箱每箱約15公斤重的香焦，今天交由市府轉捐贈給台南市老人、身心障礙等福利機構，盼造福農民與社福團體。

台南市長黃偉哲上午在民治市政中心舉辦的捐贈儀式致詞表示，開基玉皇宮及南瀛農產行銷公司共同準備500箱、每箱約15公斤的香蕉給社福團體，特別要強調依照市價購買，一方面顧及農民成本，一方面照顧社福機構，沒有因為要捐給社福團體而壓低價格。

黃偉哲指出，開基玉皇宮做的社會公益相當多，包括捐贈救護車、捐贈消防車、捐贈住宅火警警報器，展現神明仁民愛物精神，對台南整體都有幫助，感謝廟方對社會的正面貢獻。

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黃偉哲說，南瀛農產行銷公司長期提供山區弱勢家庭學生工讀機會，並積極將台南農產銷往日、韓等國家，對提高農民收益及推動社會福利也很有貢獻。

台南市政府社會局長陳榮枝表示，近年面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，市府在財政許可情況下，針對弱勢族群隨時做好防疫整備及適時扶助，未來將持續媒合社會資源，打造台南成為「願生」、「能養」、「安老」的友善溫暖城市。（編輯：黃世雅）1111017