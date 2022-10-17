竹市首座社會住宅中雅安居開工 預計115年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市政府17日舉辦社會住宅「中雅安居」開工典禮，預計115年完工。代理市長陳章賢（右7）、內政部政務次長花敬群（右8）、民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左8）等人出席。中央社記者郭宣彣攝 111年10月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）新竹市首座社會住宅「中雅安居」今天開工，代理市長陳章賢出席表示，附近也研擬設置非營利幼兒園、日照中心等等社福機構，造福住戶與鄰近居民，預計民國115年完工。

新竹市政府今天舉辦社會住宅「中雅安居」開工典禮，陳章賢致詞說，中雅安居為新竹市首座社會住宅，將打造佔地3000坪、總數640戶，並有套房、2房、3房等房型，提供市民不同的租屋需求。

內政部政務次長花敬群致詞說，新竹市將在北區有中雅安居、東區有建功安居等4處社會住宅，共2510戶，提供有居住需求的市民使用，也更加落實居住正義。

都發處長許志瑞透過新聞稿表示，中雅安居位於經國路與延平路交叉口，以點狀式開放空間串連凌雲公園及延平路，且為滿足在地停車需求，提供293輛汽車停車位及653輛機車位，營造優質居住環境並帶動地方繁榮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，鄰近學區包含民富國小、西門國小、清大附小、竹光國中、磐石高中等，附近還有市立棒球場、竹光國民運動中心、虎林棒球場等，生活機能佳。

新竹市政府提供新聞資料指出，國家住宅及都市更新中心規劃，中雅安居會採公辦公營，只租不售，主打優質物業設施管理，符合消防、公共安全及耐震標準，一戶一機車位。租金訂定將參考區域行情訂定。（編輯：張銘坤）1111017