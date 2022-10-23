小抹香鯨擱淺送基隆復健 體表擦傷稍微消瘦

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）一對母子小抹香鯨昨天擱淺在桃園市笨港沙灘，孩子擱淺不久後死亡，母親送至基隆八斗子岸置中心復健，體表擦傷且體型稍微消瘦，目前心跳穩定，已抽血檢驗，待報告出爐後進一步評估。

基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀今天向中央社記者表示，這隻小抹香鯨昨天晚間10時已安置在岸置中心救援池，經初步檢查，頭部和身體可能因為擱淺而受到擦傷，所幸未發現有遭漁具或漁船螺旋槳打傷情形。

蔡馥嚀指出，這隻小抹香鯨估計體重至少400公斤，體長約250公分，但體態稍微消瘦，剛入池時呼吸因為緊張還有嗆水，而有呼吸速率偏快偏淺，且會噴出白色泡沫，入池後表現逐漸穩定，雖對外界仍有警覺，但沒有過於激動的反應。

蔡馥嚀說，經志工整夜照料後，目前呼吸深度增加且速率減緩，心跳則維持穩定速率，醫療團隊上午已抽血檢驗，並針對呼吸道進行細胞採樣，後續也將安排超音波、胃液等檢查，以便完整評估整體健康狀況。

產發處指出，小抹香鯨與侏儒抹香鯨可算得上是體型最小的鯨魚之一，牠們身長雖然只有2公尺至3公尺，但身體型態卻和10餘公尺的抹香鯨相似，就好像是迷你版。

由於小抹香鯨和侏儒抹香鯨長得非常相似，野外辨識也十分困難，常需要採樣或透過DNA驗證，估計台灣每年擱淺的鯨豚中有1/10屬於小抹香鯨與侏儒抹香鯨。（編輯：張銘坤）1111023