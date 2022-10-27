林為洲考察竹北台大醫分院 盼整合兒童醫療資源

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國民黨立委林為洲（左2）27日與立法院社會福利及衛生環境委員會至新竹台大分院生醫醫院考察，除了解第二期研究大樓暨國際醫療中心工程，也盼整合兒童醫療資源，嘉惠地方。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月27日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）國民黨立委、竹北市長參選人林為洲，今天與立法院社會福利及衛生環境會至新竹台大分院生醫醫院考察，除了解第二期研究大樓暨國際醫療中心工程，也盼整合兒童醫療資源，嘉惠地方。

國民黨立委、新竹縣竹北市長參選人林為洲競選團隊今天發布新聞稿指出，竹北市民生育率高，但在竹北市的大醫院中，僅東元綜合醫院有兒童急診，雖新竹台大分院生醫醫院、台北榮民總醫院新竹分院、中國醫藥大學新竹附設醫院等有兒童門診，卻無兒童急診，萬一孩子臨時有狀況，家長要送孩子就醫很不方便。

林為洲說，目前竹北市大醫院嬰幼兒病床加總才90床，夜間僅一家醫院有兒童急診，這樣的兒童醫療量能不夠，未來要著手提升兒童醫療量能，整合竹縣兒童醫療資源。

林為洲表示，此外，在新竹台大分院生醫醫院第二期研究大樓暨國際醫療中心新建工程，過去因缺工導致流標6次，再加上民國102年時核定的經費，中央補助部分未考量現今工料的上漲，造成醫院經費自籌款逐年增加，仍未有廠商願意投標。

林為洲指出，而中央經費核定的程序，是由行政院會同教育部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會共同開會定案的結果，針對第二期研究大樓暨國際醫療中心新建工程，應由行政院照當初核定程序再次召開會議，針對現今工料價格的上漲，應有更高金額的補助，讓新建工程盡快完工，造福新竹縣民。（編輯：李錫璋）1111027