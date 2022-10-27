更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中神岡桶屍案死者為40多歲男性 背部刺青身分待確認
首頁 / 地方
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲3/197
首頁 / 地方

林為洲考察竹北台大醫分院 盼整合兒童醫療資源

2022/10/27 15:42（10/27 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨立委林為洲（左2）27日與立法院社會福利及衛生環境委員會至新竹台大分院生醫醫院考察，除了解第二期研究大樓暨國際醫療中心工程，也盼整合兒童醫療資源，嘉惠地方。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月27日
國民黨立委林為洲（左2）27日與立法院社會福利及衛生環境委員會至新竹台大分院生醫醫院考察，除了解第二期研究大樓暨國際醫療中心工程，也盼整合兒童醫療資源，嘉惠地方。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）國民黨立委、竹北市長參選人林為洲，今天與立法院社會福利及衛生環境會至新竹台大分院生醫醫院考察，除了解第二期研究大樓暨國際醫療中心工程，也盼整合兒童醫療資源，嘉惠地方。

國民黨立委、新竹縣竹北市長參選人林為洲競選團隊今天發布新聞稿指出，竹北市民生育率高，但在竹北市的大醫院中，僅東元綜合醫院有兒童急診，雖新竹台大分院生醫醫院、台北榮民總醫院新竹分院、中國醫藥大學新竹附設醫院等有兒童門診，卻無兒童急診，萬一孩子臨時有狀況，家長要送孩子就醫很不方便。

林為洲說，目前竹北市大醫院嬰幼兒病床加總才90床，夜間僅一家醫院有兒童急診，這樣的兒童醫療量能不夠，未來要著手提升兒童醫療量能，整合竹縣兒童醫療資源。

林為洲表示，此外，在新竹台大分院生醫醫院第二期研究大樓暨國際醫療中心新建工程，過去因缺工導致流標6次，再加上民國102年時核定的經費，中央補助部分未考量現今工料的上漲，造成醫院經費自籌款逐年增加，仍未有廠商願意投標。

林為洲指出，而中央經費核定的程序，是由行政院會同教育部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會共同開會定案的結果，針對第二期研究大樓暨國際醫療中心新建工程，應由行政院照當初核定程序再次召開會議，針對現今工料價格的上漲，應有更高金額的補助，讓新建工程盡快完工，造福新竹縣民。（編輯：李錫璋）1111027

林為洲
疫苗調閱小組再成立或重啟 藍綠臨時提案皆撤案 高鐵六路口車禍頻繁 林為洲會勘提設置號誌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高虹安兼職爭議 沈慧虹：勿用私人信件轉移焦點