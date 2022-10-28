鄭朝方搶竹北親子票 10/29辦萬聖派對寵物嘉年華

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民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（右）宣布，29日將在水圳森林公園舉辦親子活動，包括萬聖節派對及寵物嘉年華，搶攻親子票。圖為鄭朝方過去舉辦親子活動情形。（鄭朝方競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月28日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方宣布，29日將在水圳森林公園舉辦親子活動，包括萬聖節派對及寵物嘉年華，要搶攻親子票。

鄭朝方競選總部今天發新聞稿表示，他過去曾舉辦「童趣方城市」親子系列活動，已經成為竹北市民熟知也熱愛的親子活動，後續將推出萬聖節派對、福爾摩沙馬戲團和PUSH BIKE競賽等活動。

鄭朝方指出，29日下午1時是以「寵物」為主題的派對活動，除了有狗狗趣味競賽，還有寵物萬聖扮裝比賽。下午4時則是萬聖節親子變裝快閃派對，將贈送一起參與萬聖扮裝的大小朋友萬聖小物。

鄭朝方指出，這次活動以「寵物萬聖派對」為名，希望傳達政見中要打造寵物友善公共建設與推廣生命教育的竹北城市願景。（編輯：李錫璋）1111028