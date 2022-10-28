草屯九九峰氦氣球樂園開工 估每年百萬觀光人次
2022/10/28 17:30（10/28 17:41 更新）
為發展草屯鎮平林地區觀光，南投縣政府規畫打造九九峰氦氣球樂園，28日舉行開工典禮，工程預計民國114年底完工，南投縣長林明溱（前左4）、國民黨立委許淑華（前左5）等人出席。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年10月28日
（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣政府發展草屯鎮九九峰觀光，從最早構想恐龍園區，最後定案氦氣球樂園，開發經費約5.3億元，今天開工，預計114年底完工，估每年帶來百萬人次、近億元觀光產值。
發展草屯鎮平林地區觀光，南投縣政府推動九九峰氦氣球樂園，今天辦理開工典禮，南投縣長林明溱出席致詞表示，為振興中潭公路觀光軸線，他上任就積極研議開發九九峰園區，經各方建議，最後確定設立全國首創氦氣球體驗中心，遊客可高空俯瞰烏溪流域美景。
南投縣觀光處資料表示，園區規劃村民食堂、婚宴會館、咖啡會館等主題餐廳、氦氣球搭乘體驗、生活美學策展空間、親子互動探索區、高空樹冠步道、自然環境教育與冒險遊憩場域，4大核心主題、7大展館結合當地生態資源，成為兼具觀光、環境教育、藝文推展多元園區。
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觀光處表示，園區開發約4.97公頃，由縣府自籌總經費新台幣約5.3億元興建，預計民國114年底完工，未來將採委外經營，土地權屬南投縣政府、土地使用分區屬風景區、類別為遊憩用地，完工後將成為南投新地標，預估每年帶來百萬觀光人次、近億元觀光產值。
國民黨立法委員許淑華出席表示，為發展「低碳觀光」，她將推動電動載具使用、推出低碳旅遊行程，並與地方合作辦理低碳旅遊活動，並將九九峰附近的鳥嘴潭人工湖打造成森林公園，創造石虎等動物友善棲地、完善生態廊道，促進烏溪生態永續發展。（編輯：郭諭儒）1111028
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