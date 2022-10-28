更多編輯台推薦新聞：
推動法國認識台灣史 高格孚：台灣為遏制中國極權最後防線
政治

推動法國認識台灣史 高格孚：台灣為遏制中國極權最後防線

馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看
國際

馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

草屯九九峰氦氣球樂園開工 估每年百萬觀光人次

2022/10/28 17:30（10/28 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為發展草屯鎮平林地區觀光，南投縣政府規畫打造九九峰氦氣球樂園，28日舉行開工典禮，工程預計民國114年底完工，南投縣長林明溱（前左4）、國民黨立委許淑華（前左5）等人出席。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年10月28日
為發展草屯鎮平林地區觀光，南投縣政府規畫打造九九峰氦氣球樂園，28日舉行開工典禮，工程預計民國114年底完工，南投縣長林明溱（前左4）、國民黨立委許淑華（前左5）等人出席。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年10月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣政府發展草屯鎮九九峰觀光，從最早構想恐龍園區，最後定案氦氣球樂園，開發經費約5.3億元，今天開工，預計114年底完工，估每年帶來百萬人次、近億元觀光產值。

發展草屯鎮平林地區觀光，南投縣政府推動九九峰氦氣球樂園，今天辦理開工典禮，南投縣長林明溱出席致詞表示，為振興中潭公路觀光軸線，他上任就積極研議開發九九峰園區，經各方建議，最後確定設立全國首創氦氣球體驗中心，遊客可高空俯瞰烏溪流域美景。

南投縣觀光處資料表示，園區規劃村民食堂、婚宴會館、咖啡會館等主題餐廳、氦氣球搭乘體驗、生活美學策展空間、親子互動探索區、高空樹冠步道、自然環境教育與冒險遊憩場域，4大核心主題、7大展館結合當地生態資源，成為兼具觀光、環境教育、藝文推展多元園區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀光處表示，園區開發約4.97公頃，由縣府自籌總經費新台幣約5.3億元興建，預計民國114年底完工，未來將採委外經營，土地權屬南投縣政府、土地使用分區屬風景區、類別為遊憩用地，完工後將成為南投新地標，預估每年帶來百萬觀光人次、近億元觀光產值。

國民黨立法委員許淑華出席表示，為發展「低碳觀光」，她將推動電動載具使用、推出低碳旅遊行程，並與地方合作辦理低碳旅遊活動，並將九九峰附近的鳥嘴潭人工湖打造成森林公園，創造石虎等動物友善棲地、完善生態廊道，促進烏溪生態永續發展。（編輯：郭諭儒）1111028

許淑華
蔡培慧籲終結黑金 許淑華：黔驢技窮打烏賊戰 遭檢舉涉賄選與惡意攻擊 許淑華及張嘉哲提告
林明溱
遭綠營檢舉涉賄選 許淑華：抹黑影射以博取聲量 綠營控林明溱、許淑華涉賄 投檢：分案偵辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族