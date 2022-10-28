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花蓮宗教預算全國最高 議員呼籲縣府適可而止

2022/10/28 17:59（10/28 18:11 更新）
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無黨籍花蓮縣議員楊華美28日總質詢時關切宗教預算，指出花蓮縣每年花大筆經費在五教合一、遶境祈福、補助宗教團體，花蓮應該不能算是觀光大縣，應改稱為「宗教大縣」。圖為花蓮縣府民國109年舉辦五教合一活動。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年10月28日
無黨籍花蓮縣議員楊華美28日總質詢時關切宗教預算，指出花蓮縣每年花大筆經費在五教合一、遶境祈福、補助宗教團體，花蓮應該不能算是觀光大縣，應改稱為「宗教大縣」。圖為花蓮縣府民國109年舉辦五教合一活動。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年10月28日
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣府去年編列新台幣1800萬元路祭預算，引民眾批評後縣府追減預算，無黨籍縣議員楊華美今天指出，花蓮宗教預算全國第一高，應改成「宗教大縣」；縣府表示，尊重不同意見。

無黨籍花蓮縣議員楊華美今天總質詢關切宗教預算，她提出花蓮縣、台東縣、宜蘭縣及台北市民國108年至111年宗教預算比較，花蓮縣108年4800萬、109年6000萬、110年7000萬，111年含路祭8400萬元，4年來預算都高於其他3縣市。

楊華美指出，111年扣除追減的路祭預算，還有6000多萬，甚至是台北市的近2倍，花蓮縣每年花大筆經費在五教合一、遶境祈福、補助宗教團體，花蓮應該不能算是觀光大縣，應改稱為「宗教大縣」。

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楊華美表示，918台東強震、圓規颱風等天然災害，絕不是靠花大錢的宗教支出可預防的，對於信仰她認為心誠則靈、尋求個人心靈平靜，建議縣府宗教預算適可而止就好，不要無限上綱。

花蓮縣府代理秘書長饒忠說，1800萬元路祭引起不同意見，縣府已經追減預算，至於每年的宗教預算大宗為五教合一、遶境祈福及每年公廟祈福行程等，祈求縣運順遂，宗教信仰屬心靈層面，無法用預算多寡來衡量，會尊重不同意見。（編輯：郭諭儒）1111028

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