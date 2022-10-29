更多編輯台推薦新聞：
圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力
文化

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經
生活

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經

聯合國：減排力道不足 本世紀地球恐升溫2.8度
國際

聯合國：減排力道不足 本世紀地球恐升溫2.8度

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／金門大橋寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂
首頁 / 地方

賞鳥好時節 水鴨群現身新竹香山濕地金城湖

2022/10/29 10:57（10/29 11:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市金城湖區近期有水鴨群現身，香山濕地、客雅溪口也有10多種大批水鳥飛舞。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月29日
新竹市金城湖區近期有水鴨群現身，香山濕地、客雅溪口也有10多種大批水鳥飛舞。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市金城湖區近期有水鴨群現身，香山濕地、客雅溪口也有10多種大批水鳥飛舞。新竹市政府邀民眾來趟賞鳥小旅行，欣賞海岸夕陽美景。

新竹市政府今天發新聞稿，代理市長陳章賢表示，台灣位於東亞鳥類遷徙路線上，香山濕地為北台灣最大濱海濕地，生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站。

陳章賢指出，香山濕地記錄鳥種數超過300種，成為賞鳥、觀蟹的好地方，也是國際拉姆薩公約（Ramsar Convention）組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，香山濕地成立野生動物保護區逾20年，前市長林智堅及前副市長沈慧虹與團隊啟動整治紅樹林工作，7年多來完成香山濕地396公頃紅樹林清除、還原生物棲地，並設置沿岸環境教育及服務設施，提供民眾安全舒適的生態體驗環境。

竹市府產業發展處指出，自9月底起金城湖已陸續有許多候鳥報到，包括濕地大型水鴨「花嘴鴨」，日前也發現冬季候鳥「寒林豆雁」的身影，而渡冬主鳥群預計11月抵達，邀民眾到香山濕地小旅行，欣賞候鳥及日落美景。（編輯：李錫璋）1111029

陳章賢
竹市棒球場陸續改善27項 目標112年球季安排賽程 宣示反賄選 新竹市祭1千萬獎金打造乾淨選風
林智堅
蘇宏達臉書遭貼葬禮照片 網友被控恐嚇不起訴 陳其邁陪車隊掃街 讚沈慧虹有經驗會做事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族