賞鳥好時節 水鴨群現身新竹香山濕地金城湖

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新竹市金城湖區近期有水鴨群現身，香山濕地、客雅溪口也有10多種大批水鳥飛舞。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月29日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市金城湖區近期有水鴨群現身，香山濕地、客雅溪口也有10多種大批水鳥飛舞。新竹市政府邀民眾來趟賞鳥小旅行，欣賞海岸夕陽美景。

新竹市政府今天發新聞稿，代理市長陳章賢表示，台灣位於東亞鳥類遷徙路線上，香山濕地為北台灣最大濱海濕地，生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站。

陳章賢指出，香山濕地記錄鳥種數超過300種，成為賞鳥、觀蟹的好地方，也是國際拉姆薩公約（Ramsar Convention）組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。

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他說，香山濕地成立野生動物保護區逾20年，前市長林智堅及前副市長沈慧虹與團隊啟動整治紅樹林工作，7年多來完成香山濕地396公頃紅樹林清除、還原生物棲地，並設置沿岸環境教育及服務設施，提供民眾安全舒適的生態體驗環境。

竹市府產業發展處指出，自9月底起金城湖已陸續有許多候鳥報到，包括濕地大型水鴨「花嘴鴨」，日前也發現冬季候鳥「寒林豆雁」的身影，而渡冬主鳥群預計11月抵達，邀民眾到香山濕地小旅行，欣賞候鳥及日落美景。（編輯：李錫璋）1111029