站東路通車 陳其邁：車流順暢、持續監控中

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄火車站旁站東路昨天通車，高雄市長陳其邁今天表示，市府有成立行控中心監控，目前車流順暢，當地也有標示及專人引導，市府會持續監測相關通行狀況。

陳其邁今天一早到左營區出席「2022高雄富邦馬拉松」開幕典禮，為活動鳴槍；接著前往旗津區旗津天后宮參加媽祖開光啟靈遶境賜福活動，並接受媒體聯訪。

對於站東路通車，有民眾認為不便，陳其邁接受媒體聯訪說，市府有成立行控中心監控，目前站東路車流順暢，行人部分動線改變，與過去習慣有所不同，當地除有標示，也有專人引導，希望將不便降到最低。

陳其邁說，現在交通狀況已逐步恢復正常，市民對道路的使用也很滿意，這段路是高雄未來很重要的交通、活動中心地帶，市府會持續監測相關交通情形。

富邦馬拉松交管，有民眾反應交通受阻，陳其邁說，事前有做規劃路線的調整及協調，這是爭取國際認證賽事的重要比賽，也有2年沒有舉辦，感謝市民對賽事活動的包容、體諒及配合。

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陳其邁近日替無黨籍市議員李順進等人站台，他說，幾名無黨籍議員在市府預算上給予大力幫忙，也認同市府施政理念，感謝他們的幫忙。市府施政一向不分黨派，市民有需要，都會全力幫忙，也希望未來議會能更和諧、更穩定運作。

睽違2年，高雄富邦馬拉松恢復舉辦，高雄市運發局表示，跑者沿途將經過蓮池潭龍虎塔、中都濕地、港埠旅運中心、85大樓、高雄展覽館、高雄港區等景點，也首次跑進左營海軍基地，感受軍港特色。（編輯：黃世雅）1111030