嘉市購物節登錄金額創新高 輕豪宅得主一度以為詐騙

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2022嘉義市購物節登錄發票抽獎，消費發票登錄總額新台幣6.3億元，嘉義市府31日舉辦頒獎典禮，頭獎輕豪宅得主張小姐（右2）消費3517元，中價值737.7萬元輕豪宅，讓她直呼太幸運，嘉義市長黃敏惠（左2）向她道賀。中央社記者姜宜菁攝 111年10月31日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市31日電）2022嘉義市購物節登錄發票抽獎，消費發票登錄總額6.3億元創新高，嘉市府今天舉行頒獎典禮，頭獎輕豪宅得主張小姐和貳獎百萬元休旅車得主黃先生皆來自嘉義縣，且登錄發票都在家樂福嘉義店消費。

2022嘉義市購物節登錄發票抽獎活動從今年7月15日開跑，一路加碼延期至10月10日，市長黃敏惠19日在線上直播抽出各獎項得主，嘉義市府今天舉行頒獎典禮。

黃敏惠致詞時表示，購物節舉辦邁入第3屆，第1年總登錄發票金額新台幣2億元，到此屆達6.3億元創新高，讓人感受到嘉市不輸六都，能邁向台灣新都心。

頭獎輕豪宅得主為嘉義縣張小姐，她在家樂福嘉義店消費3517元；張小姐說，自己到家樂福採購生活必需品，根本沒料到會中獎，接到電話通知時，以為是詐騙集團一度想掛掉。

張小姐花3517元抽中價值737.7萬元輕豪宅，她直呼太幸運啦；由於自己已有房屋，如今突然中獎，還沒想好怎麼處理。

巧的是貳獎得主百萬元休旅車得主歲黃先生，也在家樂福嘉義店購物，購買2台冷氣共花3萬5700多元。

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黃先生說，每年都有參加購物節，卻從沒中過獎，此次總登錄近10萬元，得知獲獎後全家人很興奮，車子將商量如何讓家人使用。

市府建設處提到，根據統計，活動期間消費發票登錄總額達6.3億元，有74萬6000多筆發票登錄；其中有2人登錄發票的金額破千萬元、36人破百萬元，最高的是嘉義縣黃小姐，登錄1499萬5419元，獲得嘉購王頭銜，獲得價值13萬元的LV包。（編輯：陳仁華）1111031