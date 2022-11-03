中寮聯外要道崎嶇不平 南投縣府預計11月底完成改善

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）中寮鄉投22-1線、投17線部分路段崎嶇不平，南投縣政府工務處將改善長度697公尺、256公尺路面，預計11月底完成；另外，北中寮加油站新建案工程所需證照完備，預計明年完成。

中寮鄉永和村投22-1線指標4k+360至5k+061、投17線6k+050至7k路段年久失修，路面坑洞破損難行，南投縣長林明溱今天率縣府工務處踏勘，分別核定動支新台幣167多萬元、142多萬元，改善長度697公尺及256公尺路面，讓永和村農產外運及北中寮往草屯行車更安全。

林明溱接受媒體聯訪表示，投22-1線是中寮鄉永和村通往南投市東山、軍功里重要道路，但路面現況不平、崎嶇，還有許多補丁處，這次改善路段為永和村尾端，將動支167萬3000元為全長697公尺路面鋪設柏油，預計這個月中旬開工，月底前可完工。

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林明溱也說，投17線從北中寮直通草屯鎮的龍草路是他擔任立委時期爭取完成拓寬，已成為北中寮與草屯往來捷徑，交通量大，但指標約6K到7K路段部分路基略塌陷，導致局部路面凹凸不平，縣府將重新鋪設柏油改善256公尺路面，經費142萬7000元，11月底前完成。

中寮鄉長廖宜賢也向林明溱說明，經鄉公所努力及縣府協助，北中寮地區有史以來首座加油站興建案所需工程文件已完備，預計明年12月竣工，北中寮鄉民未來不必為加油而奔波十多公里到南投市，也可免除住家儲放大量汽油的風險。（編輯：張芷瑄）1111103