歷經2年10個月原址重建 高雄鼓山分局落成啟用

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高雄鼓山警分局建物已有43年歷史，2019年原址重建，歷經2年10個月完工，3日舉辦落成典禮，揭牌啟用。中央社記者曾以寧攝 111年11月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄鼓山分局建物已有43年歷史，2019年原址重建，歷經2年10個月工期完工，今天舉行落成典禮。高雄市副市長林欽榮說，新鳳山分局也將於今年底完工，提供員警更好空間。

高雄市警察局鼓山分局今天舉行落成典禮，由林欽榮與內政部警政署副署長林家順、高雄市議會議長曾麗燕等人共同為外觀以藍色為基底、以警鴿翅膀造型，代表「海洋城市、展翅高飛」意象的廳舍揭牌。

位處壽山腳下的警察局鼓山分局，管轄範圍為鼓山區及旗津區，此外南海東沙、太平島都是轄區範圍；原有建物屋齡已有43年，隨著轄區鼓山美術館、凹子底區域人口快速增加，駁二藝術特區、西子灣、忠烈祠、旗津等觀光遊憩活動蓬勃發展，2019年展開重建工程。

林欽榮致詞表示，市府團隊向中央爭取到「前瞻基礎建設計畫」經費挹注與編列預算，由中央支應85%，核定總經費共約4.83億元，投入鼓山分局舊有廳舍拆除暨重建工程；重建後為地上7層、地下2層的辦公廳舍，2019年9月起開工，歷經2年10個月工期正式啟用，讓警員可以無後顧之憂，也讓民眾享受更加便利洽公環境。

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林欽榮指出，鼓山分局建築結合屋頂綠化、深陽台立體綠化、屋頂太陽光電設計等「高雄厝」理念，除有完整辦公空間、訓練健身、生活起居環境，更因應趨勢設置符合節能減廢及具現代化、智能化管理系統，獲得2020國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎及第27屆中華建築金石獎肯定。

此外，市府照顧警察同仁，鳳山分局預定今年12月完工，小港分局漢民路派出所正在興建中，還有規劃中的鳳山分局南成派出所、楠梓分局援中派出所、後勁派出所、岡山分局等。（編輯：陳仁華）1111103