更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB太空人世界大賽3比2聽牌 靠菜鳥潘尼亞關鍵一轟超前取勝
首頁 / 地方

全國首座陸運天然氣站啟用 埔里用戶支出省一半

2022/11/3 14:49（11/3 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為提供埔里地區更安全環保、更廉價天然氣，欣林天然氣公司在埔里丙烷廠內另建一座液化天然氣（LNG）灌裝衛星站，經2年施工，111年7月竣工，3日辦理埔里液化天然氣廠正式轉供通氣啟用典禮。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月3日
為提供埔里地區更安全環保、更廉價天然氣，欣林天然氣公司在埔里丙烷廠內另建一座液化天然氣（LNG）灌裝衛星站，經2年施工，111年7月竣工，3日辦理埔里液化天然氣廠正式轉供通氣啟用典禮。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）配合國家能源結構轉型政策，退輔會投資事業欣林天然氣股份有限公司在埔里鎮新建全國首座採陸運供應模式經營的天然氣衛星站，每度售價較原供應的丙烷混合氣（PA）便宜一半。

提供埔里地區更安全環保、更廉價天然氣，欣林天然氣公司在埔里丙烷廠內另建1座液化天然氣（LNG）灌裝衛星站，經2年施工，今年7月竣工，今天辦理埔里液化天然氣廠正式轉供通氣啟用典禮，成為全國首座採用陸運供應模式經營的天然氣衛星站。

欣林天然氣公司透過新聞稿表示，在埔里鎮經營瓦斯供應，但位處內陸，長途鋪設天然氣管線相當困難，民國82年為因應居民用氣需求，在埔里鎮西安路建廠，透過槽車運送丙烷至當地，混合空氣調整為丙烷混合氣供應用戶，但因售價較高，使用意願及普及率較低。

欣林公司表示，天然氣為潔淨能源，但中油公司天然氣管線僅分布西部沿海地區，為解決天然氣管線無法到達問題，中油公司今年5月在台中港液化天然氣接收站廠區，興建液化天然氣灌裝廠完工，提供天然氣槽車灌裝服務，開啟天然氣陸運供應嶄新模式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

欣林表示，今年10月丙烷混合氣每度售價是新台幣27.26元，液化天然氣每度售價僅13.05元，相對便宜許多；廠區供氣系統工程主要設備向先進國家採購並符合國際及國家認證安全規範，10月28日取得經濟部能源局輸儲設備同意核備函，安全無虞，外牆還有彩繪。

欣林天然氣公司總經理朱錦棟致詞表示，欣林天然氣是國軍退除役官兵輔導委員會投資事業，透過主任委員馮世寬、副主任委員李文忠促成及埔里鎮長廖志城支持，興建液化天然氣衛星站供應居民使用，每戶可節省一半燃料費支出。（編輯：謝雅竹）1111103

馮世寬
馮世寬談全民國防：先凝聚愛國意識 漢翔研發新一代戰機 馮世寬曝進度
李文忠
李文忠：榮民多視蔣中正為父親 若拆銅像必引失落 屏東榮總遭質疑僅邀綠營 政院：未主動邀約民代
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族