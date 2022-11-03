全國首座陸運天然氣站啟用 埔里用戶支出省一半

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為提供埔里地區更安全環保、更廉價天然氣，欣林天然氣公司在埔里丙烷廠內另建一座液化天然氣（LNG）灌裝衛星站，經2年施工，111年7月竣工，3日辦理埔里液化天然氣廠正式轉供通氣啟用典禮。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月3日

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）配合國家能源結構轉型政策，退輔會投資事業欣林天然氣股份有限公司在埔里鎮新建全國首座採陸運供應模式經營的天然氣衛星站，每度售價較原供應的丙烷混合氣（PA）便宜一半。

提供埔里地區更安全環保、更廉價天然氣，欣林天然氣公司在埔里丙烷廠內另建1座液化天然氣（LNG）灌裝衛星站，經2年施工，今年7月竣工，今天辦理埔里液化天然氣廠正式轉供通氣啟用典禮，成為全國首座採用陸運供應模式經營的天然氣衛星站。

欣林天然氣公司透過新聞稿表示，在埔里鎮經營瓦斯供應，但位處內陸，長途鋪設天然氣管線相當困難，民國82年為因應居民用氣需求，在埔里鎮西安路建廠，透過槽車運送丙烷至當地，混合空氣調整為丙烷混合氣供應用戶，但因售價較高，使用意願及普及率較低。

欣林公司表示，天然氣為潔淨能源，但中油公司天然氣管線僅分布西部沿海地區，為解決天然氣管線無法到達問題，中油公司今年5月在台中港液化天然氣接收站廠區，興建液化天然氣灌裝廠完工，提供天然氣槽車灌裝服務，開啟天然氣陸運供應嶄新模式。

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欣林表示，今年10月丙烷混合氣每度售價是新台幣27.26元，液化天然氣每度售價僅13.05元，相對便宜許多；廠區供氣系統工程主要設備向先進國家採購並符合國際及國家認證安全規範，10月28日取得經濟部能源局輸儲設備同意核備函，安全無虞，外牆還有彩繪。

欣林天然氣公司總經理朱錦棟致詞表示，欣林天然氣是國軍退除役官兵輔導委員會投資事業，透過主任委員馮世寬、副主任委員李文忠促成及埔里鎮長廖志城支持，興建液化天然氣衛星站供應居民使用，每戶可節省一半燃料費支出。（編輯：謝雅竹）1111103