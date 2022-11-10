避雷器故障電桿冒火花 高雄仁武758戶停電

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高雄市警察局仁武警分局表示，10日晚間約6時發現仁武區澄觀路與水管路間的電線桿突有火花，造成電線短路、交通號誌暫時不亮；適逢下班時間，警方隨即加派人手前往疏導交通，並透過警廣通知用路人注意安全。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄市仁武區水管路電線桿今天晚間近6時突有火花，共造成758戶停電，附近交通號誌也受影響。台電派員搶修，在晚間7時2分全數復電，事故起因為避雷器故障。

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台電鳳山區營業處訊息說明，仁武超高壓變電所B234饋線晚間5時57分發生事故，派員搶修發現是避雷器故障引起，共造成仁武區仁春路、鳳土仁路、水管路等區域一帶約758戶停電。

高雄市政府警察局仁武分局新聞稿表示，晚間約6時發現仁武區澄觀路與水管路間的電線桿突有火花，造成電線短路，導致交通號誌暫時不亮。因適逢下班時間，隨即加派員警、義交前往疏導交通，並透過警廣通知用路人注意安全。（編輯：黃世雅）1111110