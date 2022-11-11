高雄光電設置進度超標 備案數全國第1

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高雄市政府11日在五福國中光電球場舉辦「陽光綠電、創能永續」光電設置容量達標活動暨標章頒證典禮，高雄市副市長林欽榮（中）出席並代表頒證。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月11日

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高市府今天表示，累計去年至今年10月底全高雄市光電備案容量已超越原定設置目標，備案案件數2778件為全國第1，且漁電共生申設量提前達標、校園光電發電量足供應班班有冷氣。

高雄市政府今天在五福國中光電球場舉辦「陽光綠電、創能永續」光電設置容量達標暨光電智慧建築標章頒證活動，由高雄市副市長林欽榮代表頒發。

林欽榮致詞指出，高雄是漁電共生國家示範區，以農漁業為主，綠電為輔，形成新的商業模式，並配合中央2025年太陽光電20GW達標計畫，組成高雄市綠電推動專案小組，透過創能、節能及儲能3大面向，目標在6年內達到1.25GW光電設置量。

統計去年至今年10月底，全高雄市累計光電備案容量為581MW，超越原定目標450MW的1.29倍，且備案案件數2778件更為全國第1；自2012年開始推動校園光電系統，截至今年已完成333所學校太陽光電系統，校數全國第一，且1年內可產生的電力約有1.5億度，供應班班有冷氣所需用電還有餘可賣回給台電。

此外，推動「以漁為本、綠能加值」目標的「漁電共生專案辦公室」為全國唯一針對漁電共生業務的專案辦公室，今年度專辦也繳出了亮眼成績單，漁電共生截至11月初申設量為219.49MW，也已經超過目標值210MW。

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林欽榮說，未來高科技半導體外銷將需要再生能源綠電、綠水憑證，高雄市政府因應全球化競爭，將於明年3月智慧城市展成立綠能戰情室，將高雄生產的綠電集中管理調度，以新的商業模式走進全世界貿易體系。未來社會住宅興建也會設立綠電，與台電合作轉化為租金補貼。

高雄市政府工務局表示，配合中央能源政策，市府以「創能」、「節能」及「儲能」為主軸，將土地與建築物空間做最有效率的再生能源規劃與利用。未來太陽光電設置容量達到1.25GW時，預計共可創造超過2000名就業機會、帶動625億元的投資，高雄也會吸引更多高科技產業及人才進駐，逐步實現能源轉型及綠能產業在地深化的願景。（編輯：謝雅竹）1111111