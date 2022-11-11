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麗寶樂園渡假區耶誕樹點燈 公益路跑散播愛

2022/11/11 18:20（11/11 18:51 更新）
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麗寶樂園渡假區舉辦耶誕新年城系列活動，高達18公尺的主燈「米娜瓦之樹」，矗立在麗寶OUTLET MALL綠地廣場，11日晚間點燈。中央社記者趙麗妍攝 111年11月11日
麗寶樂園渡假區舉辦耶誕新年城系列活動，高達18公尺的主燈「米娜瓦之樹」，矗立在麗寶OUTLET MALL綠地廣場，11日晚間點燈。中央社記者趙麗妍攝 111年11月11日
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）麗寶樂園渡假區舉辦耶誕新年城系列活動，與台北市建築世代會舉辦公益路跑，公益路跑報名費全數捐給慈善單位，以行動散播愛，還將招待弱勢孩童入園，創造美好耶誕回億。

麗寶樂園渡假區今天舉辦「麗寶耶誕新年城」點燈記者會，高達18公尺的主燈「米娜瓦之樹」，矗立在麗寶OUTLET MALL綠地廣場，在影音燈光秀以及歌聲中點亮，宣布為期110天史上最長燈光造景盛典活動即日起開跑。

麗寶樂園渡假區透過新聞稿指出，攜手三大公益團體合作，落實CSR企業社會公民精神。12月10日與台北市建築世代會舉辦ADA公益路跑活動，以行動散播愛，路跑報名費所得全數捐贈給台東孩子的書屋、三峽小草書屋、財團法人慈懷社會福利基金會等相關單位。

另外，還將招待世界展望會弱勢孩童與家人一同入園，創造美好的耶誕回憶。

麗寶耶誕新年城今年也設置「米娜瓦之樹」、「光之躍兔」、「光之璀璨」等3座美麗繽紛燈區，另集結燈光裝置藝術設計、耶誕市集、街藝大匯演、季節限定落羽松季，及連續7年的麗寶跨年演唱會與炫麗煙火秀，一系列活動打造為中部最盛大好玩的耶誕新年城美名。（編輯：謝雅竹）1111111

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