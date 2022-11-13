為長者打造第二個家 台東馬蘭部落文健站動土

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（中央社記者李先鳳台東縣13日電）台東市有20個部落，設有17個文健站，馬蘭部落文健站今天動土，由縣府協助公所向國防部取得腹地，總預算約新台幣1000萬元，預計約明年6月完工，為部落長者打造第二個家。

台東縣政府發布訊息表示，給予長者舒適良好的學習活動空間，積極爭取增設文健站，今天舉辦台東市馬蘭部落文化健康站動土典禮，在縣長饒慶鈴等人共同祝福中完成動土儀式。

饒慶鈴表示，縣府積極推展文健站服務，4年來增設逾2倍，全縣達103座文健站，並開設vuvu（排灣族對祖父母的稱呼）當講者等多元創新的活動，希望將文健站打造為部落長者的第二個家，期盼部落長者在文健站健康快樂地活動。

饒慶鈴指出，2020年11月14日啟用「馬蘭部落更生會館聚會所」，2年後完成「馬蘭部落文化健康站新建工程」規劃設計，文健站倍數成長，就是提供在地、因地制宜的照顧服務。

馬蘭文健站服務30多名長者，原本設在新生路巷子內，場地空間不足，因此將遷往馬蘭部落更生會館內，讓長輩們參與活動更方便。

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饒慶鈴說，台東文健站不僅數量眾多也兼具品質，縣府持續推出體適能及懷舊創新等課程，帶長者參加健康操比賽等活動，打造全縣6座亮點文健站，更是全國最多11站榮獲績優文健站縣市；再搭配縣內91處社區照顧關懷據點、13個聚福食堂，用心陪伴長輩。

縣府原民處說明，台東市有20個部落，設有17個文健站，馬蘭部落文化健康站由縣府協助公所，積極向國防部努力取得文健站腹地，總預算近1000萬元，將興建一層樓室內空間，含辦公室、廚房、儲藏室及無障礙廁所等，預計2023年6月完工。（編輯：陳仁華）1111113