陳其邁獲譽綠營「最強母雞」 柯志恩：感受不出來

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爭取連任的高雄市長陳其邁（後右2）近幾天北中南趴趴走輔選，被稱綠營「最強母雞」，他13日上午前往高雄林園早市陪同黨籍議員拜票。（陳其邁競選總部提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月13日

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）爭取連任的高雄市長陳其邁近幾天北中南趴趴走輔選，被稱綠營「最強母雞」。對此，柯志恩今天說，自己不會感受有壓力，但在掃街過程都能感受群眾溫度越來越高。

距11月26日選戰倒數13天，陳其邁化身「最強母雞」，繼昨天北上為黨籍台北市長候選人陳時中站台今天一早又先到高雄林園早市陪同黨籍議員拜票，緊接著下午前往南投草屯替縣長參選人蔡培慧助講，晚上則北上桃園陪同市長候選人鄭運鵬車掃，全台北中南趴趴走。

針對「台灣最強母雞」說法，陳其邁謙虛回應，這2年拚4年從防疫到施政建設、招商引資成果，從高雄歷史新高的營利事業銷售總額、最新的六都競爭力排名都可以看見。

陳其邁說，高雄每到週末活動滿滿滿，讓外縣市民眾都往高雄跑，「選對人能夠讓城市更進步」，到外縣市站台助講，就是去和大家分享這2年高雄的進步和變化，並向大家推薦優秀民進黨提名參選人，這是他的責任。

針對會不會對此感受壓力，國民黨候選人柯志恩則表示，從頭到尾不會啊，且他為什麼會是綠營最強母雞。選戰只剩下最後的13天，大家都是根據自己的腳步來前進，自己不管從廟口開講或是到任何地方，都能感受到群眾溫度越來越高，所以依然會照步伐前進。（編輯：黃世雅）1111113